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Коммерсантъ FM
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FT: суд Дубая оштрафовал KPMG на $231 млн по делу рухнувшей Abraaj Group

Суд Дубая постановил, чтобы KPMG Lower Gulf (региональное подразделение аудитора) выплатила группе инвесторов $231 млн в рамках дела о ненадлежащей проверке инвестфонда Abraaj Group, сообщает Financial Times.

Решение суда было вынесено еще в конце марта, однако о нем до сих пор не сообщалось. Суд счел, что KPMG Lower Gulf нарушил международные стандарты аудита, подтвердив финансовую отчетность Abraaj Group, которая обанкротилась в 2018 году.

В исковом заявлении, поданном вскоре после банкротства компании, инвесторы утверждали, что неспособность KPMG провести надлежащий аудит фонда привела к тому, что они потеряли значительные суммы денег на инвестициях фонда в саудовскую медицинскую компанию Tadawi и ближневосточную авиакомпанию Air Arabia. Исходя из этого, они потребовали от аудитора выплатить им компенсацию.

Как отмечает FT, назначенная судом сумма компенсации превышает доход KPMG Lower Gulf в $210 млн за весь 2022 год. KPMG пока не уточняла, вмешается ли головной офис компании, чтобы покрыть расходы Lower Gulf, или же выплату компенсаций покроет страховка.

В KPMG уверены, что столь суровое наказание (это один из крупнейших штрафов, выписанных в отношении аудиторских компаний) не имеет оснований, а потому компания уже подала апелляцию на решение суда.

Отметим, что в октябре прошлого года Управление финансовых услуг Дубая оштрафовало KPMG Lower Gulf на $1,5 млн, а главу подразделения — на $500 тыс. в рамках расследования причин банкротства Abraaj Group.

Кирилл Сарханянц

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