Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел высотой 3 км

Камчатская группа реагирования зафиксировала пепловый выброс высотой 3 км на вулкане Эбеко, расположенном на Курильском острове Парамушир. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более 5 км, сообщает главное управление МЧС по Сахалинской области.

Выброс зафиксировали в 14:30 по местному времени (6:30 мск). В региональном МЧС утверждают, что запах сероводорода не ощущается, угрозы для жизни населения нет.

Высота вулкана Эбеко — 1156 м. Регулярные выбросы на нем продолжаются с 2016 года. Рекордный выброс зафиксировали 31 августа 2018 года: тогда столб дыма поднялся на высоту 6 км.

Лусине Баласян