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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

7 мая исполняется 89 лет почетному научному руководителю НИУ ВШЭ Евгению Ясину

Евгений Ясин

Евгений Ясин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Евгений Ясин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, научный руководитель Института национальных проектов Александр Аузан:

— Дорогой Евгений Григорьевич! Вам присуще удивительное свойство — производить на людей светлое впечатление. Вы, несомненно, умный человек, но умных людей в России немало. Вы — порядочный человек, но и порядочные люди в России встречаются, хотя в последние исторические периоды ум и порядочность сочетаются плохо. Вы — добрый человек, то есть желаете лучшей жизни не только близкому кругу или тем, кто разделяет ваши убеждения, но и другим людям. Сочетание ума, порядочности и доброты, думаю, и создает тот сплав, который притягателен для многих. Здоровья Вам, душевной гармонии и удачи. Благодарю за счастье быть Вашим учеником!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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