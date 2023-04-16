WP: лишь малая доля западных компаний ушла из России

Только небольшой процент из сотен иностранных компаний, которые обещали покинуть Россию после ввода войск на Украину, на самом деле сделали это, сообщила The Washington Post (WP) со ссылкой на несколько исследовательских групп. Как пишет издание, для тех, «кто медлил», уход стал дороже и сложнее.

Киевская школа экономики, которая следит за состоянием более 3 тыс. иностранных компаний в РФ, утверждает, только 211 из них покинули страну (7%). 468 брендов заявили о планах по уходу. По данным исследователей Университета Санкт-Галлена в Швейцарии, меньше 9% компаний из Евросоюза и G7 покинули Россию. Йельская школа менеджмента исследовала информацию по 1600 иностранным компаниям и утверждает, что 1022 сворачивают или приостанавливают деятельность. Как отмечает WP, исследователи применяют разные методики подсчета.

Как пишет американская газета, оставшиеся в России западные компании часто сильно зависят от местного бизнеса и потери от ухода, вероятно, «перевешивают возможный ущерб для их брендов». Некоторые предприятия при уходе конкурентов захватили большую долю рынка. Многие заявили, что приостанавливают работу или сокращают объемы бизнеса, но продолжают торговать. Некоторые обещали продать российские активы, но до сих пор не нашли покупателей. По оценке WP, все это «позволяет россиянам сохранять тот же уровень комфорта и то же качество жизни», которые были и до ввода войск на Украину.

В качестве примера приводится продукция BMW, Mercedes, Apple и «других западных брендов класса люкс». Как пишет WP, они широко доступны, в некоторых случаях с использованием «импорта с серого рынка». В стране продолжаются продажи Coca-Cola, но под другим названием. PepsiCo и Unilever обещали продавать в стране только товары первой необходимости, но относят к ним картофельные чипсы и мороженое. IKEA ушла из РФ, но в стране продолжают работать торговые комплексы «Мега».

Сколько потеряли зарубежные розничные потребительские бренды после ухода из РФ — в материале «Ъ» «Одежку проводили по убыткам».

Леонид Уварчев