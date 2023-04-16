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Коммерсантъ FM
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Французский политик Жан-Мари Ле Пен госпитализирован после сердечного приступа

Основатель крайне правой французской партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен доставлен в больницу. 94-летний политик перенес «легкий сердечный приступ», сообщил источник AFP. По данным Le Point, его состояние оценивается как тяжелое.

Господин Ле Пен был госпитализирован в больницу в Париже. Его советник Лоррен де Сен-Аффрик сообщил, что политик остается в сознании. «Его семья и друзья взволнованы, но спокойны»,— добавил он.

Господин Ле Пен последние годы страдает от проблем со здоровьем. В феврале 2022 года он был госпитализирован после микроинсульта.

Жан-Мари Ле Пен пять раз участвовал в президентских выборах. В 2011 году он передал руководство своей партией дочери Марин Ле Пен. В 2015 году его исключили из партии за неоднозначные высказывания. В 2019 году истек его мандат евродепутата.

Леонид Уварчев

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