Россияне разбирают вакансии

На международном рынке труда бум на российских специалистов. С начала 2023 года предложения о работе за рубежом получили почти 96 тыс. соискателей из России, подсчитал HeadHunter. По данным сервиса, это почти на 60% больше, чем было с января по март 2022 года. Речь идет о местонахождении вакансии, при этом сама компания может быть как иностранной, так и российской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Эксперты отмечают, что запрос на таких сотрудников вырос во всех странах, которые Россия считает дружественными: например, в разы больше офферов поступило из Сербии, Турции, Мексики и Киргизии. Но есть неожиданные работодатели — из США. Америка пригласила втрое больше россиян, чем год назад. Абсолютным лидером стала Индонезия, там открыли в 40 раз больше вакансий, чем в 2022-м.

Чаще всего россияне устраиваются на работу в российские же компании, которые за последний год релоцировались в другие страны, убежден партнер FutureToday Денис Каминский:

«Львиная доля прироста российских специалистов за рубежом происходит из-за предпринимателей и компаний, которые релоцировались в другие страны. Условно говоря, кто-то перевез свой бизнес в Сербию и продолжает нанимать соотечественников. В данном случае выбор понятен, прозрачен.

Есть примеры в международной практике, когда образуются диаспоры, которые предпочитают брать на работу сограждан. Например, индийская диаспора достаточно связанная, они стараются принимать в штат своих компаний именно выходцев из Индии. Также поступают и китайские предприниматели.

До сих пор россияне, работающие за рубежом, не демонстрировали желания нанимать соотечественников, но, возможно, случилась та самая критическая масса, и если российские бизнесы пустят корни и нормально окопаются на международной почве, это станет уже более или менее устойчивым трендом. Однако о нем пока слишком рано говорить».

Есть сферы, куда российских специалистов приглашают именно иностранные компании. Они востребованы в индустрии красоты и ухода, в банковском бизнесе, в IT, а также строительстве. Особенно актуально это для стран Ближнего Востока, отметила генеральный директор кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова:

«Международные компании с удовольствием рассматривают российских специалистов. Особенно активно развивается сфера недвижимости, и это не только купля-продажа. На рынок Дубая начали выходить крупные застройщики. Необходимы не только менеджеры по продажам, но и руководители проектов, директора по строительству, главные архитекторы.

Российские специалисты очень ценятся. Во-первых, из-за хорошего высшего технического образования, а также знания английского языка. В Дубае в принципе нет необходимости говорить на нем свободно, поэтому и нет жестких требований к специалистам. Уровень зарплаты от $5 тыс. касается всех позиций. И мы видим тенденцию переезда в Объединенные Арабские Эмираты именно на работу, потому что рынок предлагает хороший уровень дохода и интересные проекты. На низшие позиции берут пакистанцев, а вот на средний уровень и топ-менеджмент нанимают именно российских специалистов, которые имеют и высшее образование, и опыт».

Эксперты говорят, что россияне для мирового рынка труда все еще выглядят как экзотика. До 2022 года в массовый наем они не выходили. Теперь же иностранные компании видят, что уровень подготовки во многих сферах довольно высокий, и россияне могут составить конкуренцию соискателям из других стран, говорит карьерный консультант, основатель карьерной школы «Ультра» Анна Знаменская:

«Наши специалисты всегда работали внутри российского рынка, он у нас большой. В России всегда было низкий уровень безработицы и много вакансий. Рынок принадлежал кандидату, а не работодателю. Карьерный рост в таком случае был быстрым.

Если посмотреть, например, на развитие карьеры в России и в Европе, мы понимаем, что тот уровень дохода, который специалист может получить в 27-30 лет у нас в стране, в ЕС практически невозможен. Из-за быстрого роста сотрудники из страны не уезжали, а теперь в связи с разными событиями идет отток этих кадров.

Когда россияне появились на зарубежном рынке труда, многие компании удивились качеству наших специалистов. При этом ограничений на наем сотрудников с российским паспортом никаких нет. Мало того, все международные компании сейчас, как правило, придерживаются политики толерантности».

За последний год список стран, открытых для россиян, существенно пополнился, причем такими государствами, которые раньше не приглашали соискателей из России, или это были единичные случаи. HeadHunter приводит в пример Грецию, Марокко, Египет, Люксембург и Вьетнам. С начала 2023 года запросы оттуда выросли до нескольких десятков. В этом же списке Португалия, Венгрия и Словения. Если в прошлом году они наняли одного или трех человек, то теперь работодатели готовы собеседовать по 20-30 россиян. А самыми емкими рынками труда для россиян стали Казахстан и Белоруссия. Туда переехали 30 тыс. и 20 тыс. человек соответственно.

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Светлана Белова