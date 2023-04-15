В Дрездене обезвредили бомбу времен Второй мировой войны, из-за которой эвакуировали 15 тыс. человек

На востоке Германии, в Дрездене, во время строительных работ нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. Прежде чем начать работы по обезвреживанию, местные власти эвакуировали 15 тыс. человек. Сегодня, 15 апреля, в 14:18 по местному времени (15:18 мск) бомба была обезврежена, сообщил Bild представитель полиции Дрездена Марко Ласке.

250-киллограммовую неразорвавшуюся американскую бомбу обнаружили вчера, 14 апреля, в ходе строительных работ на Цвикауэр-штрассе.

Перед тем как приступить к обезвреживанию, экстренные службы определили район эвакуации населения. Как сообщили изданию местные власти, свои дома были вынуждены покинуть 15 тыс. человек, в том числе жители двух домов престарелых.

Для людей, которые не могли переждать период обезвреживания бомбы у друзей и близких, были оборудованы центры временного содержания. В них собралось около 400 человек, передает Bild.

Кроме того, из-за обнаружения бомбы в Дрездене был отменен фестиваль паровозов. Во время операции по обезвреживанию было задержано несколько железнодорожных и автобусных рейсов, сообщает издание.

Эрдни Кагалтынов