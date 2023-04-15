Член СПЧ Мельников заявил о тяжелом состоянии Треповой в СИЗО

Член Совета по правам человека (СПЧ), секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников посетил 14 апреля содержащуюся в СИЗО «Лефортово» Дарью Трепову, обвиняемую в теракте, при котором погиб военкор Владлен Татарский. В своем Telegram-канале 14 апреля господин Мельников подробностями делиться не стал, однако сообщил о том, что госпожа Трепова «была напряжена», информагентству Regnum, а также «Ленте.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Алексей Мельников Фото: Личный архив Алексея Мельникова Избрание меры пресечения Дарье Треповой, задержанной по подозрению в причастности ко взрыву в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге и убийству военного корреспондента Владлена Татарского, в Басманном районном суде. Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Алексей Мельников Фото: Личный архив Алексея Мельникова Избрание меры пресечения Дарье Треповой, задержанной по подозрению в причастности ко взрыву в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге и убийству военного корреспондента Владлена Татарского, в Басманном районном суде. Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото

«Посетили Дарью Трепову. На карантине сейчас в двухместной камере. Подробнее, может быть, расскажу как-нибудь потом. С точки зрения условий содержания нарушений нет»,— написал член СПЧ в Telegram-канале. Regnum 14 апреля он сообщил, что Дарья Трепова в ходе встречи в следственном изоляторе пребывала в «очень тяжелом морально-психологическом состоянии». Общение с Алексеем Мельниковым длилось не более 10 минут, пишет агентство.

«Там (в камере.— “Ъ”) есть холодильник, телевизор, сотрудники, несмотря ни на что, обращаются с ней вежливо. Никаких жалоб на условия содержания от нее не поступило. Она вела себя спокойно, без слез, но была очень напряжена»,— рассказал господин Мельников.

Regnum также сообщает, что кто-то попытался сделать так, чтобы лимит на посылки для госпожи Треповой был исчерпан. Ей попытались передать несколько десятков килограммов соли и картошки. Член СПЧ в этой связи посоветовал Дарье Треповой написать заявление, чтобы передачи для нее в СИЗО принимались только от родственников.

О том, что при общении госпожа Трепова «была напряжена», также сообщает «Лента.ру». «На контакт она пошла спокойно, но была напряжена. Сейчас она находится в "Лефортово" в двухместной камере, но одна. Может находиться так до 14 дней — это так называемый карантин»,— сообщил изданию Алексей Мельников.

Дарью Трепову обвиняют в совершении теракта в Санкт-Петербурге 2 апреля, в результате которого в погиб господин Татарский и около 40 человек получили ранения. Ее отправили в СИЗО почти на два месяца.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Недолог суд Басманный».

Мария Федотова