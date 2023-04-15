Саудовская авиакомпания сообщила об аварии с одним из ее самолетов в захваченном аэропорту Судана

Самолет государственной саудовской авиакомпании Saudi Arabian Airlines (Saudia) попал в аварию перед вылетом в Эр-Рияд из аэропорта города Хартум, сообщило Reuters со ссылкой на заявление компании. Инцидент произошел сегодня, 15 апреля. Ранее военные формирования захватили аэропорт Хартума в ходе столкновений.

В Saudia не сообщили каких-либо подробностей аварии. О пострадавших также не сообщается. В компании добавили, что рейсы в Судан приостановлены до дальнейшего уведомления.

Сегодня, 15 апреля, в Судане произошли столкновения между Силами быстрого реагирования (СБР) и регулярной армией страны. Представители СБР заявили, что взяли под контроль аэропорт в Хартуме. AP сообщало, что аэропорт перестал принимать рейсы. Позже СБР заявили, что взяли под контроль президентский дворец, армия это опровергала. В свою очередь, военно-воздушные силы Судана заявили, что нанесли авиаудары по штабу СБР.

В начале апреля подписание соглашения между переходным суверенным советом Судана и представителями оппозиционных организаций отложили из-за необходимости согласования интеграции СБР в состав вооруженных сил.. Соглашение предполагало создание переходной гражданской власти в стране.

Олеся Павленко