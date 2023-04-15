Полис ОСАГО в 2023 году чаще всего покупали водители Lada

По данным финансового маркетплейса «Сравни», с января по март 2023 года полисы ОСАГО чаще всего покупали водители Lada (19,3%), Toyota (9,3%) и Kia (7,7%). На 4-м и 5-м местах по спросу на ОСАГО — машины марок Hyundai и Nissan.

Согласно исследованию, 80% владельцев Lada –– мужчины, в среднем им по 47 лет, стаж вождения — 18 лет. Среди регионов по количеству владельцев Lada лидирует Самарская область.

Среди покупателей Toyota также большинство мужчин (70%). Их средний возраст –– 46 лет, стаж вождения тоже 18 лет, большинство живут в Иркутской области.

Водители машин Kia в основном мужчины (65%), средний возраст — 44 года. Среди них больше всего жителей Москвы.

Среди женщин чаще покупают ОСАГО владелицы машин марок Daihatsu (45%), Peugeot (39%) и Suzuki (38%). Женщины по сравнению с мужчинами предпочитают более новые автомобили — на один-четыре года моложе.

В число самых возрастных автомобилей, для езды на которых россияне покупают ОСАГО, вошли машины марок Daihatsu, Dodge (17 лет) и Honda (16 лет). На машины марок Haval, Datsun и Geely ОСАГО покупают практически сразу после выпуска.

В апреле Минфин призвал повысить штраф за отсутствие «автогражданки» с 800 руб. до 5 тыс. руб. Российский союз автостраховщиков (РСА) планирует в конце года начать подключение дорожных камер для проверки полисов, штрафы будут приходить раз в сутки. Параллельно с этим РСА, Минфин и ЦБ обсуждают возможность использования запчастей б/у в ремонте по ОСАГО.

Подробности — в материале «Ъ» «Автогражданка въезжает в новую реформу».

Лаура Кеффер