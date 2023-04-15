Полиция установила подозреваемого в организации взрыва у места выступления премьера Японии

Сотрудники полиции задержали 24-летнего Рюдзи Кимуру, которого считают причастным к организации взрыва у места выступления премьера Японии Фумио Кисиды, сообщает «Киодо». Молодой человек бросил цилиндрический предмет, после чего произошел взрыв. Господин Кисида был эвакуирован, никто не пострадал. Мотивы нападавшего не установлены. Сам он отказался отвечать на вопросы, передает NHK.

Инцидент произошел ранее сегодня, 15 апреля. До взрыва японский премьер беседовал с кандидатом от правящей Либерально-демократической партии на довыборах в нижнюю палату парламента. Фумио Кисида, несмотря на произошедшее, решил провести сегодня, 15 апреля, три публичных выступления.

В июле 2022 года в Японии во время публичного выступления был убит бывший премьер Синдзо Абэ. Он был ранен в область груди, его госпитализировали, но политик умер в больнице. В него выстрелил Тэцуя Ямагами Он считал экс-премьера связанным с религиозной организацией «Церковь объединения», которая разорила семью нападавшего. Полиция признала, что охрана господина Абэ не была обеспечена должным образом.

Лаура Кеффер