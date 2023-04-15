Благодатный огонь доставят в 11 храмов Москвы

Фонд Андрея Первозванного по традиции доставит Благодатный огонь из Иерусалима на пасхальное ночное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве. Также огонь доставят в 11 московских храмов, сообщили в пресс-службе фонда.

По его данным, завтра, 16 апреля, огонь можно будет возжечь, начиная с 1:00–1:30, в храмах:

Богоявленский кафедральный собор в Елохове (Спартаковская, 15),

храм Великомученицы Варвары (улица Варварка, 2),

храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево (Литовский бульвар, 7а),

храм Живоначальной Троицы в Орехове-Борисове (Каширское шоссе, 61а),

храм Всех Святых на Соколе (Ленинградский проспект, 73А),

храм Всемилостивого Спаса, Патриаршее подворье в Митине (Пятницкое шоссе, 5),

храм Новомучеников и исповедников Российских в Строгине (Строгинский бульвар, 20),

храм Георгия Победоносца на Поклонной горе (площадь Победы, 3б),

храм святителя Иова (Можайское шоссе, 56, строение 1),

храм иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в Марьиной Роще (Шереметьевская улица, 33),

храм святителя Тихона в Московском (город Московский, микрорайон 1, 50).

Огонь символизирует воскрешение Христа. Благодатный огонь сходит на Пасху в Кувуклии — часовне, находящейся на месте его погребения.

Схождение Благодатного огня происходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Фонд Андрея Первозванного с 2003 года ежегодно доставляет Благодатный огонь в Москву к Пасхе.

Лаура Кеффер