«РИА Новости»: разработана РЭБ, способная подавлять спутники на геостационарной орбите

Предприятие российского оборонно-промышленного комплекса разработало систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с дальностью действия около 36 тыс. км, сообщил источник «РИА Новости». Утверждается, что она может «подавлять своим сигналом спутники на геостационарной орбите».

Источник российского госагентства не уточнил детали новой разработки. Он только отметил, что мощность новой системы на малой дальности позволяет «не только подавлять, но и безвозвратно выводить из строя электронику противника».

Российские вооруженные силы сейчас оснащены такими комплексами РЭБ, как «Красуха», «Москва», «Инфауна», «Леер», «Триада» и другими. Системы РЭБ воздействуют на радиоэлектронные системы противника, они могут нарушить их работу, временно вывести из строя или разрушить, например, в результате перегрева. Источник «Интерфакса» в 2018 году рассказывал, что российские военные в будущем могут получить системы, которые смогут выводить из строя спутники связи противника.

Леонид Уварчев