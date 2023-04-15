ТАСС: в отношении Собчак не стали возбуждать дело о фейках о госвласти

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело в отношении Ксении Собчак, сообщил ТАСС. Полиция ранее усмотрела в ее действиях распространение фейков о государственной власти.

Российское госагентство ссылается на «представителя правоохранительных органов. ТАСС не называет ни его имени, ни ведомства, о котором идет речь. Собеседник агентства сказал, что «следствие вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела».

Вопрос о возбуждении дела в отношении журналистки рассматривался в связи с преследованием документалиста Виталия Манского, которого обвинили в клевете после интервью госпоже Собчак. Тогда ТАСС также со ссылкой на «представителя правоохранительных органов» сообщал, что полиция направила СКР представление о возбуждении уголовного дела в отношении журналистки.

Леонид Уварчев