Байден решил баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден принял решение по участию в выборах главы государства. Он пообещал объявить о старте кампании «относительно скоро».

«Я уже сделал эти расчеты. Мы объявим об этом относительно скоро. Но поездка сюда только укрепила мой оптимизм о том, что может быть сделано <...> Я говорил вам, что мой план — снова баллотироваться»,— сказал господин Байден журналистам перед вылетом из Дублина (цитата по AFP).

Джо Байден ранее неоднократно допускал участие в президентских выборах 2024 года. Так, в сентябре он говорил, что намерен участвовать в гонке, но не принял «твердого решения». Господин Байден --самый пожилой президент США, сейчас ему 80 лет.

О планах 46-го президента США — в материале «Ъ» «Джо Байден никуда не торопится».

Леонид Уварчев