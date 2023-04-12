Джо Байден никуда не торопится

Президент США Джо Байден, вопреки ожиданиям, в апреле не будет объявлять об официальном старте своей предвыборной кампании. По данным американских СМИ, глава Белого дома решил дождаться лета. Сейчас для него не слишком удачное время — в частности, из-за повышенного внимания к главному потенциальному конкуренту на выборах-2024, экс-президенту Дональду Трампу, который продолжает набирать популярность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters Президент США Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

Джо Байден в очередной раз переносит официальное объявление о выдвижении на пост президента США. Это следует из материалов нескольких американских СМИ, ссылающихся на советников американского лидера. Так, собеседники NBC News заверяют, что дело решенное, но объявление планируется только на лето.

Вопрос о том, будет ли избираться Джо Байден на второй срок,— один из самых широко обсуждаемых в США в последние несколько месяцев. Многие эксперты и политики не раз ставили под сомнение, что американский лидер сможет еще раз побороться за президентское кресло в силу ряда причин (в том числе из-за того, что ему уже 80 лет). Проблема не только в возрасте. Уровень популярности президента — один из самых низких в истории США: в июле прошлого года он опускался до рекордных 36%, а сейчас составляет около 38%.

Другие опросы общественного мнения показывают, что более половины американцев в принципе не хотели бы выдвижения Джо Байдена на второй срок. Причем высок уровень недовольства в его же собственной Демократической партии. В начале года опрос, проведенный телеканалом CNBC, показывал, что две трети американских избирателей хотели бы видеть в качестве кандидата в президенты кого-то другого. Демократы-функционеры стали на этом фоне активно обсуждать вариант «Б». Среди претендентов называли губернаторов-демократов Джея Притцкера из Иллинойса, Гэвина Ньюсома из Калифорнии и Фила Мерфи из Нью-Джерси. Сообщалось, что они предприняли определенные шаги, которые можно было бы рассматривать как попытку держать дверь приоткрытой, если Джо Байден сойдет с дистанции. В качестве альтернативы назывались и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, и вице-президент Камала Харрис.

Однако в ноябре, когда, вопреки неутешительным прогнозам, Демпартии все же удалось отстоять большинство в Сенате, шансы на победу у Джо Байдена заметно выросли, и вокруг него стали сплачиваться сторонники. Да и сам президент не скрывал, что намерен баллотироваться. В декабре первая леди Джилл Байден выражала полную поддержку намерениям своего мужа снова идти на выборы. Издания The Hill и Politico тогда со ссылкой на стратегов президента утверждали, что объявления стоит ждать совсем скоро. По их данным, Джо Байден рассчитывал заявить о своем выдвижении в середине февраля, приурочив это к ежегодному выступлению в Конгрессе «О положении страны».

Однако в феврале Politico сообщило о переносе объявления на апрель в связи с необходимостью решать текущие внутренние проблемы. В частности, старт кампании был отложен из-за неожиданной поездки президента в Киев. После этого шага, который в целом был воспринят в его партии положительно, от господина Байдена ждали, что он примется активно решать внутренние проблемы.

Однако, как выяснилось теперь, и в апреле официального объявления ждать не стоит. Советники президента заявили NBC News, что Джо Байден не проявляет особого желания официально объявлять о своих планах на 2024 год. Они дают этому несколько объяснений. Во-первых, максимально осторожному подходу способствует надвигающееся столкновение с республиканцами в Конгрессе из-за бюджета. Министерство финансов США ранее предупредило о возможном дефолте уже в июне, если президенту не удастся достигнуть консенсуса о поднятии потолка госдолга.

Во-вторых, важным фактором стало слишком большое внимание к суду против Дональда Трампа. Экс-президент доминировал в последнее время на всех информационных площадках, благодаря разбирательству в Нью-Йорке он привлек к себе огромное внимание. Стратеги господина Трампа (да и он сам) не скрывали планов обернуть обвинение в свою пользу. И пока это им удается. Опрос от Reuters/Ipsos показывает, что за месяц поддержка экс-президента среди однопартийцев выросла на десять пунктов — до 58%, а у его ближайшего конкурента губернатора Флориды Рона Десантиса упала на 11 пунктов.

Консервативный институт по исследованию общественного мнения Rasmussen Report сообщил 5 апреля, что Дональд Трамп впервые за долгое время опередил Джо Байдена по популярности (и сразу на семь пунктов), набрав 47%. Правда другой опрос — от YouGov — показывает, что Джо Байден пока опережает Дональда Трампа на два очка в потенциальной гонке 2024 года. Согласно опросу, республиканец может рассчитывать на 37% голосов, в то время как Джо Байден — на 39%.

Сам нынешний президент продолжает испытывать терпение сторонников, утверждая, что все его обещания в силе. «Я планирую баллотироваться,— заявил Джо Байден журналисту Элу Рокеру во время короткой беседы на ежегодной пасхальной встрече в Белом доме.— Но мы пока не готовы объявить об этом».

Неназванный представитель Белого дома тоже подтвердил NBC твердое намерение президента добиваться переизбрания. Просто сейчас внимание главы Белого дома, по словам собеседника журналистов, «сосредоточено на завершении работы, которую он делает для американских семей, продолжении возвращения производства из-за границы, дальнейшем сокращении дефицита…». При этом на условиях анонимности собеседники NBC признаются, что очередной перенос официального объявления об участии в выборах все-таки несет определенные риски. Например, Джо Байден не может официально начать собирать деньги спонсоров на свою кампанию.

Екатерина Мур, Вашингтон