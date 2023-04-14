Добровольческий контракт признали бессрочным

Двум бывшим бойцам сформированного в Татарстане добровольческого батальона «Алга» не удалось добиться увольнения из воинской части даже после обращения в Казанский гарнизонный военный суд. Их иски с требованием обязать командование подписать их рапорты были отклонены, сообщил «Ъ-Казань» адвокат Лаврентий Сичинава. Он намерен подать апелляционные жалобы в окружной суд. Экс-бойцы летом заключили контракт на четыре месяца, но по истечении этого срока увольнять их не стали. Сложив оружие, они вернулись в Татарстан. В отношение одного из них уже возбудили уголовное дело о самовольном оставлении части в период мобилизации: добровольцу грозит лишение свободы до 10 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Казанский гарнизонный военный суд отклонил иски Айрата Абдуллина и Антона Самойлова, которые участвовали в спецоперации РФ на Украине в составе татарстанского добровольческого отряда «Алга». По истечении срока контрактов они не смогли получить увольнение. Бывшие бойцы просили суд обязать командование воинской части подписать их рапорты. Об этом «Ъ» рассказал адвокат Лаврентий Сичинава.

Как писал «Ъ-Казань», Айрат Абдуллин заключил контракт с воинской частью на четыре месяца — с 9 июля по 9 ноября 2022 года. По окончании срока доброволец написал рапорт о предоставлении ему отпуска с последующим увольнением. Документ подписали командир роты и командир батальона. Боец сдал оружие, однако командование бригады рапорт не подписало. Из-за «неопределенной ситуации» доброволец «за свой счет покинул место службы» и вернулся в Казань и 25 декабря направил рапорт в военный комиссариат республики, попросив «разобраться с создавшейся ситуацией», но там на его обращение не ответили.

В иске в гарнизонный суд господин Абдуллин указал, в отношении него был нарушен федеральный закон «О воинской обязанности», согласно которому «военнослужащий подлежит увольнению с военной службы по истечении срока военной службы по призыву или срока контракта». Также он отметил, что находится «в неопределенном статусе», что не позволяет ему «в полной мере реализовывать свои права, строить планы на будущее» и «негативно отражается» на всей его семье. Лаврентий Сичинава рассказывал «Ъ-Казань», что бойца уже вызывали следственные органы, которым Айрат Абдуллин написал объяснительную, почему оставил часть. Бывший боец попал в госпиталь. «У него кучу заболеваний нашли. У него есть проблема — пяточные шпоры, он практически ходить сейчас не может»,— пояснял адвокат.

Аналогичный иск, по словам Лаврентия Сичинавы, подал и другой доброволец из «Алга» Антон Самойлов. «Все одно и то же, просто у него контракт был с 16 июля по 16 ноября»,— уточнил адвокат.

Напомним, добровольческие батальоны «Алга» и «Тимер» (с татарского языка названия переводятся как «вперед» и «железный») были созданы летом 2022 года, в их состав вошли уроженцы Татарстана. В зону спецоперации бойцы «Алга» направились в июле. Изначально добровольцы получали из бюджета Татарстана единовременную выплату по 260 тыс. руб., затем — по 360 тыс. руб. В конце октября Госдума приравняла добровольцев к контрактникам. На них стали распространяться все предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии. Госагентство «Татар-информ» распространило заявление командира батальона «Алга» (его имя не раскрывается), где тот подтверждал, что есть «люди, которые покинули свои позиции». Командир называл их «предателями».

По словам господина Сичинавы, изначально ответчиком по искам выступал также военкомат Татарстана, но в ходе судебного разбирательства добровольцы сняли свои претензии к ведомству. «Военкомат прислал ответ, вопрос был исчерпан»,— сказал Лаврентий Сичинава. Воинская часть требования бывших бойцов посчитала необоснованными. «Военная часть прислала письмо, что просит рассмотреть иск без ее участия и что требования не поддерживает. Они сослались на указ президента о том, что была объявлена частичная мобилизация»,— пояснил адвокат.

Ранее на этот уже указ (частичная мобилизация была объявлена 21 сентября 2023 года) ссылался военкомат Татарстана, разъясняя, что увольнение по истечении срока контракта во время мобилизации не предусмотрено.

«По каким мотивам суд отказал, я не знаю. Судья огласил только резолютивную часть. В любом случае решения суда мы будем обжаловать в судебной коллегии по административным делам окружного суда Центрального военного суда»,— сказал «Ъ-Казань» Лаврентий Сичинава.

Адвокат настаивает, что указ о частичной мобилизации не распространяется на добровольцев, поскольку он был принят, когда бойцы уже были зачислены в воинскую часть. Также он напомнил, что в ноябре 2022 года в федеральном законе «Об обороне» появилась статья о добровольческих формированиях, согласно которой гражданин РФ «подлежит исключению» из такого отряда «в связи с истечением срока контракта». «Там нет ни одного слова о продлении. Есть и другой закон, который прописывает понятия воинского контакта. Вы не найдете там ничего про продления контракта. А раз этого нет ни в одном законе, как можно контракт в одностороннем порядке продлевать?»— удивился адвокат.

По словам господина Сичинавы, в отношении Антона Самойлова следственно-военный отдел уже возбудил уголовное дело по ч.5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца в период мобилизации). Ему грозит лишение свободы сроком от пяти до 10 лет. «Постановление о возбуждении уголовного дела я обжаловал»,— добавил адвокат.

Как сообщал «Ъ-Казань», только за март в Казанский гарнизонный суд поступили материалы на восьмерых контрактников и мобилизованных, самовольно оставивших свои части в период специальной военной операции на Украине. За весь 2022 год было лишь шесть таких дел. По ст. 337 УК РФ, ужесточенной после объявления частичной мобилизации и предусматривающей теперь до 10 лет лишения свободы, суд, как правило, наказывает нарушителей заключением на три или 3,5 года в колонии-поселении. В частности, такие сроки получили четыре контрактника из Чувашии, Марий Эл и Татарстана. С конца января 2023 года гарнизонный суд больше не публикует решения по участникам спецоперации. «По мобилизации дела рассматриваются в основном на закрытых судебных заседаниях»,— пояснили в суде.

Кирилл Антонов