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Коммерсантъ FM
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Дефицит федерального бюджета России по итогам первого квартала 2023 года составил 2,4 трлн руб

По предварительным данным, объем доходов федерального бюджета за январь-март 2023 года составил 5,677 трлн руб., расходов — 8,077 трлн руб. Общий объем доходов российского бюджета уменьшился на 21% в годовом выражении. Дефицит бюджета составил 2,4 трлн руб. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Нефтегазовые доходы составили 1,635 трлн руб., снизившись на 45% в годовом выражении в результе сокращения котировок российской нефти Urals и сокращения объемов экспорта природного газа. Ненефтегазовые доходы достигли 4,042 трлн руб., сократившись на 4% в годовом выражении на фоне единовременного возмещения переплат налога на прибыль в январе 2023 года.

В Минфине ожидают, что нефтегазовые доходы бюджета начнут постепенно восстанавливаться в будущем, особенно во втором полугодии 2023 года. Это произойдет на фоне уточнения определения налоговой базы и сокращения дисконта на Urals.

Расходы федерального бюджета выросли на 34% в годовом выражении по итогам квартала, дополнили в пресс-службе. По итогам марта расходы выросли на 4,2% в годовом выражении. Показатель замедлился после «ускоренного финансирования в январе-феврале отдельных контрактуемых расходов».

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