В Новосаратовке к 2024 году построят ледовый дворец спорта

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на строительство ледового спортивного комплекса на две арены в Новосаратовке, сообщила пресс-служба регионального правительства в пятницу, 14 апреля. Объект будет возводится силами и на средства частного инвестора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

Общая площадь обоих арен комплекса составит 60х30 м. В здании также будут размещены судейские и тренерские помещения, медицинский блок и конференц-зал. Завершить строительство планируется к III кварталу 2024 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в 2023 году компания «ПИК» начнет строительство пяти соцобъектов в Ленобласти.

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