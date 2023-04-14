В Пятигорском отделении «Команды против пыток» идет обыск

«Команда против пыток» (создана вместо Комитета против пыток, внесенного в реестр иностранных агентов и позже ликвидированного) сообщила в Telegram-канале об обыске в офисе организации в Пятигорске.

Как сказано в сообщении, в офисе находилась руководитель филиала Екатерина Ванслова. Обыск, по данным организации, проводят сотрудники городского ОМВД по поручению следователя из Северной Осетии, подробности не уточнялись.

«Обыск проводят около 7 человек, сотрудники Пятигорского уголовного розыска. В офис выехал адвокат»,— говорилось в сообщении.

После обыска госпожа Ванслова записала видео, в котором сообщила, что обыск проводился в рамках возбужденного в Северной Осетии уголовного дела. Оперативники изъяли старый ноутбук и флеш-карту. Дело, по ее словам, связано с правозащитной деятельностью организации, но разглашать его подробности не будут в интересах своих доверителей.

Александра Ларинцева, Пятигорск