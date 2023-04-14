Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Пятигорском отделении «Команды против пыток» идет обыск

«Команда против пыток» (создана вместо Комитета против пыток, внесенного в реестр иностранных агентов и позже ликвидированного) сообщила в Telegram-канале об обыске в офисе организации в Пятигорске.

Как сказано в сообщении, в офисе находилась руководитель филиала Екатерина Ванслова. Обыск, по данным организации, проводят сотрудники городского ОМВД по поручению следователя из Северной Осетии, подробности не уточнялись.

«Обыск проводят около 7 человек, сотрудники Пятигорского уголовного розыска. В офис выехал адвокат»,— говорилось в сообщении.

После обыска госпожа Ванслова записала видео, в котором сообщила, что обыск проводился в рамках возбужденного в Северной Осетии уголовного дела. Оперативники изъяли старый ноутбук и флеш-карту. Дело, по ее словам, связано с правозащитной деятельностью организации, но разглашать его подробности не будут в интересах своих доверителей.

Александра Ларинцева, Пятигорск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...