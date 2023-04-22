От завещания Петра до плана Даллеса

В 1812 году сотрудник французского Министерства иностранных дел Шарль-Луи Лезюр выпустил исследование «О росте русской державы от ее возникновения до начала XIX века». В книге говорится, что Петр I оставил наследникам весьма агрессивные письменные наставления по отношениям с Европой: «поддерживать государство в системе непрерывной войны», «расширять свои пределы», «вмешиваться, невзирая ни на что, силою или хитростью, в распри Европы». По одной из версий, книгу Лезюра редактировал лично Наполеон — он стремился создать образ врага накануне вторжения в Россию.

Текст «письма» был признан подделкой практически сразу. В документе встречается слишком много фактических ошибок и неточностей. Например, Балтийское море называется северным, а не западным.

В 1830-е годы «завещание Петра» было опубликовано в посмертном издании мемуаров французского авантюриста шевалье д`Эона. В прижизненном тексте мемуаров ни завещания, ни истории его обнаружения не было. По одной из версий, этой публикации поспособствовали польские мигранты. Они рассчитывали на симпатии французов после подавления польского восстания 1831 года (один из пунктов подделки — «поддерживать анархию в Польше»).

Впоследствии «завещание Петра I» перепечатывали накануне Крымской войны, Первой и даже Второй мировых войн.