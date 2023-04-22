От завещания Петра до плана Даллеса

130 лет назад родился Аллен Даллес, директор ЦРУ США в 1953–1961 годах. В России его часто упоминают в контексте одной из самых известных теорий заговора — о якобы составленном им тексте плана по развалу СССР с помощью морального разложения населения. Как появились эта и другие фальсификации, обогатившие мировую конспирологию,— в подборке «Ъ».
Завещание Петра I
В 1812 году сотрудник французского Министерства иностранных дел Шарль-Луи Лезюр выпустил исследование «О росте русской державы от ее возникновения до начала XIX века». В книге говорится, что Петр I оставил наследникам весьма агрессивные письменные наставления по отношениям с Европой: «поддерживать государство в системе непрерывной войны», «расширять свои пределы», «вмешиваться, невзирая ни на что, силою или хитростью, в распри Европы». По одной из версий, книгу Лезюра редактировал лично Наполеон — он стремился создать образ врага накануне вторжения в Россию.
Текст «письма» был признан подделкой практически сразу. В документе встречается слишком много фактических ошибок и неточностей. Например, Балтийское море называется северным, а не западным.
В 1830-е годы «завещание Петра» было опубликовано в посмертном издании мемуаров французского авантюриста шевалье д`Эона. В прижизненном тексте мемуаров ни завещания, ни истории его обнаружения не было. По одной из версий, этой публикации поспособствовали польские мигранты. Они рассчитывали на симпатии французов после подавления польского восстания 1831 года (один из пунктов подделки — «поддерживать анархию в Польше»).
Впоследствии «завещание Петра I» перепечатывали накануне Крымской войны, Первой и даже Второй мировых войн.
Протоколы сионских мудрецов
Вымышленные тексты о всемирном заговоре евреев впервые опубликованы в августе 1903 года в российской газете «Знамя». Ее издатель Павел Крушеван известен тем, что спровоцировал еврейский погром в Кишиневе в апреле 1903 года. Он владел местной газетой «Бессарабец» и публиковал заметки о гибели местного подростка во время некоего темного ритуала.
Расширенная версия протоколов появилась в книге писателя-мистика Сергея Нилуса «Великое в малом и антихрист как близкая политическая возможность» 1905 года.
Сборник признали поддельным на Бернском судебном процессе в октябре 1934 — мае 1935 года. Иск подали местные евреи, когда нацисты издали немецкий перевод протоколов в Швейцарии. Свидетели заявили, что заказчиком и соавтором текста стал заведующий заграничной агентурой департамента полиции Петр Рачковский.
Одним из распространителей протоколов был американский промышленник Генри Форд, который считал их подлинными. В 1920 году он оплатил тираж в 500 тыс. экземпляров.
В мае 1920 года корреспондент лондонской газеты The Times Филипп Грейвс выяснил, что 40% текста позаимствовано из сатирической пародии Мориса Жоли «Диалоги в аду между Макиавелли и Монтескье» (1864). Чуть позже публицист Владимир Бурцев нашел цитаты из романа Германа Гедше «Биарриц» (1868).
В августе 2020 года протоколы опубликованы на сайте ФБР. Ведомство извинилось и заявило, что виноват бот. В России в 2010 году протоколы признаны экстремистским материалом.
Документы Сиссона
Во время Первой мировой войны в Петрограде из рук в руки передавали копии документов, согласно которым большевики являлись агентами Германии. В ноябре 1917 года экс-редактор журнала Cosmopolitan Эдгар Сиссон приобрел несколько таких копий и вывез их в Вашингтон.
С сентября 1918 года американские газеты писали о том, что немецкое правительство подкупило Владимира Ленина и его соратников. В октябре отрывки документов выпустили отдельной книгой — «Немецко-большевистский заговор» — тиражом 137 тыс. экземпляров.
В апреле 1919 года в Германии вышло совместное заявление Генштаба, Госбанка и МИД Германии, в котором документы Сиссона названы недобросовестным и нелепым подлогом.
С 1955 года подлинники документов Сиссона находятся в Национальном архиве США. Там их изучил американский дипломат и историк Джордж Кеннан. Он счел документы подделкой из-за огромного количества ошибок, исторических неточностей, отсутствия печатей и несовпадения шрифтов.
По версии Кеннана, фальшивки изготовил журналист, знакомый Сиссона в Петрограде Фердинанд Оссендовский. В качестве подтверждения Кеннан заметил, что все «германские агенты» на Дальнем Востоке носят фамилии людей, с которыми Оссендовский сталкивался в реальной жизни, в том числе во время поездки на Дальний Восток. Позже с выводами Кеннана согласились еще несколько исследователей.
Письмо Зиновьева
25 октября 1924 года, за четыре дня до парламентских выборов в Великобритании, газета Daily Mail опубликовала письмо председателя исполкома Коминтерна Григория Зиновьева к английским коммунистам. В послании им предлагалось вести подрывные работы на объектах военной промышленности, в армии и на флоте. Многие англичане поверили, что Советы готовят переворот внутри их страны.
После публикации МИД Великобритании направил официальный протест СССР с требованием не вмешиваться во внутренние дела. Советский посол Христиан Раковский назвал письмо подделкой — его смутили ошибки в названии должностей и организаций. Григорий Зиновьев также отрицал авторство и считал письмо предвыборной провокацией против лейбористов, которые симпатизировали коммунистам.
С октября по декабрь 1924 года парламент Великобритании вел расследование о подлинности «письма». На этом фоне лейбористы проиграли выборы консерваторам, а избранный премьер-министр Невилл Чемберлен называл письмо настоящим.
Чтобы снять напряжение, советская сторона разрешила заглянуть в свой секретный архив. В мае 1925 года Совет профсоюзов Британии провел расследование в Москве и заявил, что считает письмо Зиновьева подложным. Много позже МИД Великобритании рассекретил документы, согласно которым письмо изготовил русский эмигрант из Берлина, зарабатывавший на создании фальшивок.
План Даллеса
Планом Даллеса называют тезисы, согласно которым американцы спланировали развал СССР, насаждая культ секса, насилия и расшатывая нравственность. Согласно теории заговора, текст составил глава ЦРУ Аллен Даллес. Никаких подтверждений существования такого документа в США нет.
Отдельные фразы из «плана» встречаются в переиздании романа Анатолия Иванова «Вечный зов» от 1981 года. Все реплики произносит один герой — штандартенфюрер СС Лахновский.
В феврале 1993 года писатель и партийный функционер Борис Олейник свел все фразы в единый текст и вставил его в политический памфлет «Князь тьмы». Именно там Даллес впервые назывался автором плана. В первый же год произведение опубликовали журналы «Роман-газета» и «Молодая гвардия».
Задолго до этого планом Даллеса называли совсем другой документ — предложения американцев по разрешению Суэцкого кризиса 1956 года. Их сформулировал Джон Фостер Даллес — госсекретарь США и старший брат Аллена Даллеса. Политик не поддерживал национализацию Суэцкого канала Египтом, но выступил против вооруженного вмешательства, полагая, что основные выгоды от войны получит СССР. В своем плане старший Даллес предлагал сторонам договориться мирно, создать ассоциацию пользователей Суэцкого канала и совместно взимать сборы от прохода судов. Вопросы нравственности его не интересовали.
С 2016 года «план Даллеса» включен в Федеральный список экстремистских материалов в РФ.