Заимный интерес

Объем выданных потребительских кредитов в 2022 году в Удмуртии снизился на 15%, сообщает Удмуртстат. При этом республика стала лидером среди регионов ПФО по сумме задолженности перед банками, а за год долговая нагрузка на одного жителя увеличилась в среднем на 20 тыс. руб. В банках Удмуртии рассказали, что в связи с общей экономической ситуацией и колебаниями ключевой ставки спрос на займы в течение года неоднократно менялся. Восстановление рынка началось летом и достигло своего пика в декабре. По прогнозам участников рынка, тенденция к укреплению рынка сохранится и в этом году, однако говорить о его полном восстановлении преждевременно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам 2022 года Удмуртия заняла лидирующую позицию среди регионов ПФО по уровню задолженности по кредитам населения. В среднем на каждого жителя республики на начало 2023 года приходилось 194,1 тыс. руб. долговой нагрузки, что на 20,6 тыс. руб. больше, чем год назад, сообщает Удмуртстат со ссылкой на данные ЦБ. На втором месте Татарстан с показателем 193,7 тыс. руб., на третьем — Башкортостан (182,7 тыс. руб.). На последней строчке Мордовия с результатом 125,9 тыс. руб., что в 1,5 раза меньше, чем в Удмуртии. Год назад республика была на втором месте в ПФО по этому показателю.

Всего в 2022 году в Удмуртии выдали потребительские кредиты на 119,3 млрд руб., это на 15% меньше показателей 2021 года, На 1 января 2023 года долг жителей Удмуртии перед кредитными учреждениями по всем кредитам составил 280 млрд руб., что на 11,4% больше, чем годом ранее.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) за прошедший год в Удмуртии выдали 146,3 тыс. ед. кредитов, что на 27,5% меньше, чем в 2021 году. Это одно из самых больших снижений по России. «Ситуация с выдачей потребкредитов в прошлом году во многом напоминает 2020 год с его “карантинной” весной. В обоих случаях вслед за “весенним” падением, в целом, наблюдалась тенденция к некоторому восстановлению сегмента потребительских кредитов. Так, если по сравнению с 2021 годом выдача потребкредитов в прошлом году упала более чем на четверть, то ее сокращение по отношению к “пандемийному” 2020 году оказалось не таким существенным»,— прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Господин Волков добавил, что общее снижение в этом сегменте также обусловлено более консервативной кредитной политикой банков, отказывающих клиентам с недостаточным значением персонального кредитного рейтинга и избыточной долговой нагрузкой. Также, по его мнению, сокращение выдачи в потребительском кредитовании связано с тем, что в последнее время граждане все больше склоняются к сберегательной модели финансового поведения, стараясь не увеличивать долговую нагрузку.

В ВТБ в Удмуртии кредитный портфель граждан по итогам прошлого года превысил 32,5 млрд руб., увеличившись на 4,5% по сравнению с 2021 годом. При этом динамика спроса на беззалоговые займы под воздействием общей экономической ситуации и колебания уровня ключевой ставки в минувшем году неоднократно менялась, рассказали в пресс-службе банка.

«Тренд на восстановление рынка кредитов наличными был отмечен в начале лета и достиг своего пика в декабре, когда население традиционно реализовывало свои планы на крупные покупки. Всего по итогам года жители республики оформили у нас почти 8 тыс. кредитов наличными на общую сумму, превышающую 4,1 млрд руб. По нашим прогнозам, тенденция к укреплению рынка сохранится и в этом году, но пока говорить о полном его восстановлении преждевременно»,— прокомментировали в пресс-службе ВТБ в республике.

Также, несмотря на сохраняющийся дефицит автомобилей, ситуация в сегменте автокредитования постепенно стабилизируется, говорят в ВТБ. По итогам января республика вошла в пятерку регионов-лидеров ПФО по объему выданных банком средств на покупку машин. «В первый месяц текущего года мы предоставили жителям региона более 120 автозаймов на сумму 115 млн руб. Это в два раза больше по количеству и на 75% — по объему, чем в декабре 2022 года. Средний чек автокредита в регионе составил 940 тыс. руб., практически не изменившись по сравнению с прошлым годом»,— поделились в пресс-службе банка.

По прогнозам экспертов ВТБ, спрос на автокредиты продолжит расти и в дальнейшем. Важную роль в этом наряду с действием госпрограммы по льготному автокредитованию могут сыграть развитие параллельного импорта и приход на российский рынок новых брендов, говорят в банке. В ближайшее время интерес заемщиков будет в первую очередь сфокусирован на машины с пробегом, поскольку при достаточно хорошем выборе авто на вторичном рынке цены здесь находятся на комфортном для потребителя уровне, говорят эксперты.

В 2022 году нарастил объемы потребительского кредитования, в том числе и клиентов-сотрудников ОПК, и ПСБ.

«При этом средний размер кредита увеличился по сравнению с 2021 годом и превысил 500 тыс. руб. В целом на рынке к концу года объемы потребительского кредитования восстановились до уровня 2021 года»,— рассказала заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса дополнительного офиса «Ижевский» ПСБ Оксана Сухих.

О восстановлении объемов кредитования во второй половине года говорит и региональный управляющий Альфа-Банка в Удмуртии Алексей Медведев. На сегодняшний день на финансовом рынке высокая конкуренция и разница в ставках составляет сотые доли процента, говорит Алексей Медведев. По его мнению, на интерес клиентов к кредиту влияют нефинансовые факторы: скорость принятия решения о кредитовании, удобство оформления и погашения кредита. Однако, несмотря на все сложности, планы по развитию у Альфа-Банка не меняются, говорит Алексей Медведев. Он поделился, что по всем бизнес-линиям, в том числе и по кредитованию, в 2023 году ожидают устойчивый рост.

Юрист и эксперт по банкротству компании «Финансово-правовой альянс» Евгения Боднар считает, что в 2023 году сохранится множество негативных тенденций в кредитно-финансовом секторе. По ее мнению, высокая закредитованность населения с низким потенциалом платежеспособности приводит к наращиванию долгов, а рекомендации Банка России о реструктуризации задолженности нуждающимся гражданам едва выполнялись даже крупными банками. «Однако летом отрасль пошла на поправку. Спрос на необеспеченные кредиты и займы остался на высоком уровне — это стало основным направлением работы для микрокредитных компаний и банков. Кредиторы немного смягчили требования к заемщикам»,— прокомментировала госпожа Боднар.

Она добавила, что уже осенью по статистике уровень задолженности россиян увеличивался в среднем на 0,9% ежемесячно. Дальнейший рост закредитованности граждан во время структурной перестройки экономики может создавать дополнительные макроэкономические риски, считает эксперт. «Проблема граждан с обслуживанием своего долга приведет к сокращению спроса, а потери банков в результате списания плохих долгов — к снижению их возможности кредитовать экономику. Чтобы не увеличилось число "плохих" договоров и граждан, попавших в долги, Центробанк с 1 января 2023 года ограничил количество кредитов и займов, которое банки и МФО вправе оформлять клиентам с показателем долговой нагрузки 80% и выше»,— рассказала Евгения Боднар.

Михаил Красильников

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