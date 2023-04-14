В Сочи два многоэтажных дома находятся под угрозой обрушения из-за оползней

В Сочи по иску прокуратуры возбуждено исполнительное производство из-за риска обрушений двух многоэтажных домов в переулке Вишневом, сообщает «Кубань Информ».

«Проводятся необходимые мероприятия, направленные на принудительное решение судебного акта»,— рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

По словам местных жителей, из-за подвижки грунта два дома (10 и 13 этажей) могут сползти в овраг. Необходимо укрепить опорную стену и установить ливневку, считают жильцы.

Всего в двух многоэтажных домах насчитывается 277 квартир, они были построены пять лет назад. В 2021 году начались активные оползневые процессы, на домах появились трещины.

«Маячки у нас стояли. Их разорвало, и трещины становятся все шире. В данный момент грунт просто на глазах ползет»,— сообщила председатель совета дома Людмила Козлова.

В 2022 году надзорный орган через суд обязал застройщика провести данные работы, однако требования не были исполнены.

Олег Исаев

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