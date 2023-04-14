В аэропорту Красноярска из-за сильной метели задерживаются 16 рейсов

Из-за непогоды в Красноярске сегодня, 14 апреля, до 21:00 задержаны вылеты семи рейсов, а также прилеты девяти самолетов, сообщила «Ъ» пресс-служба местного аэропорта. По прогнозам синоптиков, 14 и 15 апреля в регионе будет преобладать сильный ветер с порывами до 25 м/с и метель.

Согласно онлайн-табло, задерживаются вылеты в Сочи, Кемерово, Владивосток, Москву и Санкт-Петербург. В основном это рейсы, которые стояли в расписании после 18:00 местного времени.

Также задержано прибытие девяти рейсов из Абакана, Кемерово, Новосибирска, Игарки, Норильска и Эвенкии. Пассажирам при переносе времени вылета более чем на четыре часа предоставят питание и напитки.

Накануне МЧС региона распространило штормовое предупреждение, порекомендовав автовладельцам по возможности отказаться от дальних поездок на автомобиле.

Лолита Белова, Новосибирск