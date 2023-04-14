Критически важный

На 87-м году ушел из жизни кинокритик и киновед Юрий Богомолов, автор множества книг и статей, научных работ, посвященных кино и телевидению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Богомолов в 2017 году

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Юрий Богомолов в 2017 году

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Юрий Богомолов принадлежал ко второй, если не третьей поколенческой волне критиков-шестидесятников — наряду с ушедшими от нас Виктором Деминым, Валентином Михалковичем, Татьяной Хлоплянкиной и ныне здравствующей Еленой Стишовой. После окончания киноведческого факультета ВГИКа он служил научным сотрудником в Госфильмофонде, а позднее работал и печатался во многих изданиях, связанных с киноискусством,— от «Советского экрана» и «Советской культуры» до «Киноведческих записок», в газетах «Известия», «Московские новости» и «Российской газете», в журнале «Сеанс».

Его голос в кинокритике был одним из самых живых, трезвых и убедительных. При этом он мог позволить себе высказывать мнения, отличные от общепринятых и вполне отвечавших критериям политической корректности.

Помню его большую аналитическую статью о грузинском кино и последовавшую за ней сенсационную дискуссию в журнале «Искусство кино», в которой мне тоже довелось принять участие. Свободолюбивый дух кино Грузии раздражал советский официоз, и против него хотели использовать статью Юрия Александровича. Но писал он ее не по заказу, а потому что имел свои, порой критические соображения в адрес тех или иных грузинских фильмов.

Это очень типично для той эпохи: например, Виктор Демин довольно резко высказался в своей книге о «Зеркале» Тарковского, и «прогрессивная общественность» заподозрила его в обслуживании власти.

Но в конечном счете все решал авторитет критика, а Богомолов обладал им в полной мере, и никто не мог ему отказать в праве на собственный взгляд.

В результате общими усилиями дискуссия вырулила во здравие грузинского кино, хотя предполагалось «за упокой».

Богомолов писал монографии о Михаиле Швейцере и Петре Тодоровском, Михаиле Калатозове, Андрее Кончаловском и Романе Балаяне. Во всех была очевидна склонность автора рассматривать конкретные художественные явления сквозь призму истории и теории искусства — не только кинематографического, но и литературы, театра, живописи. Многие годы Богомолов проработал в Институте истории искусств (ныне — Институт искусствознания), где в секторе массовых коммуникаций собрались лучшие киноведы страны, изгнанные в пору застоя из института киноискусства. В этом секторе под руководством Анри Вартанова они занимались изучением телевидения — и это был партизанский способ анализировать эстетику кино в ее взаимосвязи с другими экранными формами, без идеологических шор. Постепенно Богомолов увлекся новым предметом и посвятил себя исследованию феномена телевидения в широком контексте современных медиа.

Однако идеология догнала его и на этой территории.

Телевидение на глазах превращалось из экспериментального поля эстетических поисков в орудие пропаганды и манипуляции общественным мнением. Тем более ценен был взвешенный и глубокий анализ Богомолова, которому он подверг этот процесс.

Честный принципиальный человек, верный демократическим убеждениям, он близко к сердцу принимал все, что происходило в нашей стране и в ее культуре.

Андрей Плахов