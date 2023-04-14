Третье уголовное дело возбуждено в отношении директора муниципального предприятия Новосибирска

В Новосибирское возбуждено уголовное дело в директора муниципального предприятия «Метро МиР» (прежде МУП «УЗСПТС») Александра Мысика, который подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре, отметив, что ведомство поставило на контроль ход расследования дела.

Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета, осенью 2019 года директор предприятия незаконно подписал акты приемки выполненных работ по договору с госпредприятием на строительные работы одного из объектов в городе Новосибирске. В документы были включены недостоверные сведения об объемах выполненных работ и стоимости материалов, в результате, городской казне был причинен ущерб на сумму свыше 170 млн руб. Это уже третье дело в отношении главы предприятия, занимающегося развитием транспортной инфраструктуры города.

В ноябре 2022 года следственные органы возбудили первое дело в отношении Александра Мысика, ему инкриминировали превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Обвинение связано с нарушениями при строительстве дороги к новой ледовой арене. Заказчиком этих работ выступало «Метро Мир». «По решению руководства МП при строительстве автодорог в нарушение требований градостроительного законодательства были использованы строительные материалы, не соответствующие проектной документации, снижающие качество и безопасность этих дорог и удешевляющие их фактическую стоимость», — ранее сообщали в прокуратуре, отмечая, что предполагаемый ущерб бюджету составил около 360 млн руб. В последующем новую дорогу к ледовой арене признали аварийной.

Александра Мысика задержали, суд по ходатайству следствия заключил его под стражу. В дальнейшем против Александра Мысика завели второе уголовное дело — о злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ). В марте, как писал «Ъ-Сибирь», суд смягчил меру пресечения Александру Мысику. Из СИЗО, где обвиняемый находился с ноября 2022 года, его перевели под домашний арест.

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Илья Николаев