В Новосибирске возбуждено второе дело в отношении главы МП «Метро МиР»

Следственные органы завели еще одно уголовное дело в отношении Александра Мысика — директора муниципального предприятия (МП) «Метро МиР», занимающегося развитием транспортной инфраструктуры Новосибирска. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), сообщили в прокуратуре региона, чьи материалы стали основанием для возбуждения дела.

Прокуратура проводила проверку соблюдения МП требований закона при строительстве подъездных дорог к ледовой арене, которую возводят на левом берегу Оби. «Установлено, что директор МП «Метро МиР» принял решение о проведении не предусмотренных проектной документацией дноуглубительных работ по обустройству временных подходов к приобъектному (подводному) складу песка», — говорится в материалах прокурорской проверки. Для этого, говорится в деле, глава предприятия заключил договор с ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей» на 37,1 млн руб. и оплатил выполненные работы. Правоохранители считают, что МП «Метро МиР», учредителем которого является город, причинен ущерб на указанную сумму.

Александра Мысика задержали в ноябре 2022 года и предъявили обвинение в превышении полномочий (ст. 286 УК РФ). Как указывается в материалах дела, с сентября 2019-го по декабрь 2021 года директор «Метро МиР» организовал разведку и добычу песка из карьера, расположенного в несудоходной протоке Оби, непригодного к использованию в строительстве автодорог к возводимому спорткомплексу.

«По решению руководства МП при строительстве автодорог в нарушение требований градостроительного законодательства были использованы строительные материалы, не соответствующие проектной документации, снижающие качество и безопасность этих дорог и удешевляющие их фактическую стоимость»,— рассказали в прокуратуре. Предполагаемый ущерб бюджету составил около 360 млн руб. В последующем новую дорогу к ледовой арене признали аварийной.

По решению суда Александра Мысика заключили под стражу до 15 января 2023 года. В дальнейшем ему продлили арест по 8 февраля.

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Илья Николаев