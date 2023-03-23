Суд отпустил из СИЗО директора муниципального предприятия Новосибирска Александра Мысика

Дзержинский райсуд Новосибирска смягчил меру пресечения директору муниципального предприятия (МП) «Метро МиР» Александру Мысику. Из СИЗО, где обвиняемый находился с ноября 2022 года, его перевели под домашний арест по 8 мая. Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В ноябре 2022 года следственные органы возбудили уголовное дело в отношении Александра Мысика, ему инкриминировали превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Уголовное дело связано с нарушениями при строительстве дороги к новой ледовой арене. Заказчиком этих работ выступало «Метро Мир». «По решению руководства МП при строительстве автодорог в нарушение требований градостроительного законодательства были использованы строительные материалы, не соответствующие проектной документации, снижающие качество и безопасность этих дорог и удешевляющие их фактическую стоимость», — ранее сообщали в прокуратуре, отмечая, что предполагаемый ущерб бюджету составил около 360 млн руб. В последующем новую дорогу к ледовой арене признали аварийной.

Александра Мысика задержали, суд по ходатайству следствия заключил его под стражу. В дальнейшем против Александра Мысика завели еще одно уголовное дело — о злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ).

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Илья Николаев