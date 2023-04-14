Андрею Рублеву убрали чемпиона

Одним из полуфиналистов Rolex Monte-Carlo Masters — турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом €5,8 млн, который близится к завершению в Монако, стал россиянин Андрей Рублев. Обыграв в двух сетах немца Яна-Леннарда Штруффа, он встретится с американцем Тейлором Фритцем, который неожиданно легко переиграл победителя этого состязания последних двух лет грека Стефаноса Циципаса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Рублев (на фото) благодаря победе над Яном-Леннардом Штруффом в четвертьфинале турнира в Монте-Карло может считать начало грунтового сезона успешным

Фото: Clive Brunskill / Getty Images Андрей Рублев (на фото) благодаря победе над Яном-Леннардом Штруффом в четвертьфинале турнира в Монте-Карло может считать начало грунтового сезона успешным

Фото: Clive Brunskill / Getty Images

Для Андрея Рублева, который 9 из 12 своих титулов выиграл на харде, грунтовое покрытие нельзя считать коронным. Тем не менее российский чемпион юниорского Roland Garros 2014 года умеет прекрасно играть на грунте и каждый сезон набирает на нем значительное количество рейтинговых очков. Скажем, сейчас 980 из 3470 баллов (или 28%), имеющихся на счету Рублева, заработаны на грунтовых турнирах. Поэтому нынешний отрезок календаря АТР прекрасно подходит для того, чтобы попытаться скомпенсировать несколько ранних поражений, которые россиянин потерпел в течение минувших четырех месяцев.

Корты стадиона Monte Carlo Country Club, на которых проходит первый в сезоне грунтовый турнир категории Masters 1000, уже приносили удачу Рублеву. Два года назад он доходил там до решающей стадии, впервые обыграв короля грунта испанца Рафаэля Надаля.

Правда, нынешний турнир россиянин начал со скрипом. Чтобы пройти в стартовом матче своего ровесника, 25-летнего испанца Хауме Муньяра, занимающего в рейтинге 83-е место, Рублеву потребовались все три партии.

Потом последовала более уверенная победа над Кареном Хачановым, который пока проводит отличный сезон, а в полуфинале соперником россиянина неожиданно оказался немец Ян-Леннард Штруфф, одолевший днем раньше финалиста Открытого чемпионата Франции норвежца Каспера Рууда.

30-летний Штруфф — теннисист непредсказуемый. В хороший для себя день он может доставить неприятности практически любому оппоненту. Это подтверждали и ничейный счет серии его предыдущих личных встреч с Рублевым — 3:3, и сенсационная победа, одержанная над россиянином в первом круге прошлогоднего Roland Garros. Штруфф обладает хорошей подачей, а когда у него получается играть в рискованный, порой даже авантюрный теннис с большим количеством острых ударов, остановить его весьма непросто. Но Рублев в данном случае был заметно лучше. В первом сете он отдал лишь один, стартовый гейм, а во второй партии достаточно солидно выглядел на тай-брейке и в итоге победил за 100 минут.

Казалось, что в полуфинале Рублеву придется играть со Стефаносом Циципасом, чемпионом Rolex Monte-Carlo Masters последних двух лет, однако грек неожиданно уступил американцу Тейлору Фритцу, который до этого на грунте проиграл все пять матчей против представителей первой десятки.

Незамысловатая, но очень эффективная техника Фритца позволяет ему быстро распасовывать мяч по всему корту, и, когда он ловит правильный ритм, справиться с его скоростью дано не каждому.

Рублева нельзя назвать однозначным фаворитом этого полуфинала, тем не менее он уже сейчас может быть доволен своим результатом. Заработав в Монте-Карло минимум 360 баллов, россиянин на данный момент вышел на десятое место по очкам, набранным в нынешнем сезоне.

Лидером же по этому показателю остается Даниил Медведев, который тоже записал нынешний турнир себе в актив. В четверг поздно вечером он в тяжелейшей борьбе за три с лишним часа переиграл Александра Зверева из Германии, который в третьем сете дважды подавал на матч, а затем на тай-брейке упустил два матчбола. Правда, восстановиться к пятничной встрече с девятой ракеткой мира Хольгером Руне россиянину не удалось, и юный датчанин сравнительно легко победил. Почти тут же стало известно, что Медведев снялся с турнира категории 500, который пройдет на следующей неделе в Барселоне. Учитывая нагрузку, полученную в Монте-Карло, это логичное решение. Оно может позволить российскому теннисисту лучше подготовиться к более важным состязаниям в Мадриде и Риме. К тому же Новак Джокович, который набрал в этом году на 690 очков меньше Медведева, в Монте-Карло выбыл еще раньше, проиграв итальянцу Лоренцо Музетти в 1/8 финала.

Евгений Федяков