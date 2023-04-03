«В Майами чувствовал себя отлично»

В воскресенье в решающем матче Miami Open, завершившегося во Флориде состязания Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом $8,8 млн, россиянин Даниил Медведев в двух партиях победил итальянца Янника Синнера и выиграл свой четвертый турнир в пяти финалах, проведенных с середины февраля. В интервью корреспонденту «Ъ» Евгению Федякову обладатель 19 титулов АТР Tour прокомментировал воскресный матч, рассказал о планах на грунтовый сезон и выразил надежду, что в этом году на итоговом турнире в Турине смогут сыграть сразу три российских теннисиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

— Когда вы узнали, что в финале Miami Open сыграете не с испанцем Карлосом Алькарасом, которому уступили недавно в Индиан-Уэллсе, а с Янником Синнером, почувствовали некоторое облегчение?

— К подобным вопросам я отношусь просто. Если есть возможность, то смотрю матч, в котором определяется мой следующий соперник, а там уж как получится — кто выиграл, тот и выиграл. В самом деле, Алькарасу мне в Индиан-Уэллсе борьбу навязать не удалось. Возможно, это получилось бы сделать здесь в Майами, но теперь мы об этом уже не узнаем. Так что сейчас, уже после финала, можно сказать: наверное, действительно хорошо получилось, что я играл с Синнером.

— Ваш матч завершился со счетом 7:5, 6:3. В конце первой партии вы ощущали, что у Синнера проблемы с физическими кондициями и вторая партия может получиться более короткой?

— Нет. То, что Яннику приходится тяжелее физически, я почувствовал лишь во втором сете. А до этого полностью не понимал, что именно происходит. Поначалу матч складывался очень непросто, и я рад, что в конце первой партии и в начале второго смог взять ситуацию под свой контроль.

— В Индиан-Уэллсе вы жаловались на излишне медленное покрытие, а в Майами, наоборот, оно было очень быстрым. За счет чего получилось резко перестроиться?

— Ну, хард все-таки остается хардом, пусть даже корты в Индиан-Уэллсе мне нравились меньше. Здесь я имел три дня на подготовку, поэтому важнее всего было выиграть первый матч и войти в турнир. А потом помогло то, что мой второй соперник (словак Алекс Молчан – «Ъ») не смог выйти на игру. Само собой разумеется, что это время я использовал для дополнительных тренировок.

— В последнее время на вас выпала серьезная физическая нагрузка. Она внесет коррективы в ваше расписание на весеннюю грунтовую серию, которая стартует уже в понедельник, а завершится Открытым чемпионатом Франции?

— Пока я ничего не менял. Начать на грунте я собираюсь в Монте-Карло. Я там живу и к тому же не играл с 2019 года. Потом в моем графике Барселона, Мадрид и Рим. Посмотрим, как будет ощущать себя мое тело. Буду к нему прислушиваться. Во всяком случае, в Майами я чувствовал себя отлично.

— Начиная с января вы набрали более 3000 рейтинговых очков, чего вам еще никогда не удавалось в течение первых трех месяцев сезона, и почти гарантировали себе путевку на итоговый турнир в Турин. Как оцениваете такой результат?

— Это очень круто, что я заработал столько очков. В АТР Race у меня даже есть отрыв (от Новака Джоковича – «Ъ»). Но ведь никто не знает, как события по ходу сезона будут разворачиваться дальше. Надеюсь, я продолжу хорошо играть, и закончу год в рейтинге как можно выше.

— А реально пробиться в Турин втроем — вместе с Кареном Хачановым, который стоит в АТР Race девятым, и Андреем Рублевым, занимающим там двенадцатое место?

— Надеюсь. По крайней мере, Андрей принимал участие в итоговых турнирах три сезона подряд, а Карен здорово начал этот год. Вопрос в том, что сезон длинный, и шансы попасть в Турин есть у многих. Так что останавливаться на достигнутом нельзя никому.