Косметические изменения

В России могут запретить брендам называть свою косметику «органической» без достаточных оснований. По данным РБК, в Минпромторге готовятся разработать стандарты сертификации, без прохождения которой маркировать продукцию подобным образом будет нельзя. Сейчас это требование распространяется только на продукты питания. Собеседники “Ъ FM” инициативу в целом приветствуют, но оговариваются, что все зависит от ее реализации. Тему продолжит Лилия Галявиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Отметки «bio», «natural» и «organic» вовсе не всегда свидетельствуют о том, что продукт действительно не содержит синтетических компонентов. Многие бренды, в том числе крупные и известные, занимаются так называемым гринвошингом, то есть пытаются казаться куда более экологичными, чем они есть на самом деле, тем самым вводя потребителя в заблуждение.

И для некоторых это критично: одни сознательно пользуются исключительно натуральной косметикой, пытаясь бороться таким образом с загрязнением окружающей среды. Другие убеждены, что продукция из растительных ингредиентов просто безопаснее, говорит бьюти-блогер и специалист по устойчивому развитию Алена Маргаритидис:

«Некоторые ингредиенты на территории Российской Федерации могут быть официально сертифицированы как безопасные. Но одновременно, например, на территории ЕС их отнесут к разряду запрещенных. И тогда возникает вопрос, почему в определенных странах какие-то продукты могут продаваться, а в других нет».

Конечно, на упаковке указаны составы продуктов, но тщательно изучать их могут не все: во-первых, для этого нужно разбираться в вопросе, во-вторых, это просто долго. Чтобы упростить жизнь потребителей, мировое сообщество пришло к созданию экомаркировок, наличие которых говорит о том, что за содержимое флакона готовы поручиться профильные организации.

Одним из самых авторитетных считаются экостандарты COSMOS, но после начала боевых действий на Украине получить маркировку российским производителям стало почти невозможно, и возникла необходимость в собственном аналоге.

Вот только подобная сертификация — вопрос тонкий, и важно, чтобы власти не запутались в том, какая косметика органическая, а какая нет, заметила директор по разработке и внедрению продуктов компании 1753 сosmetics Лана Сосновская-Наленч: «Согласно всем правилам, органическая косметика — это та, в которой каждый компонент имеет сертификат "органика".

Получение такого документа начинается с земли, где был выращен тот или иной ингредиент. То есть на ней не могут использоваться химические удобрения и так далее.

"Органика" — это самый жесткий стандарт. А натуральная косметика должна быть просто без добавления определенных химических элементов и только м натуральными консервантами».

По словам собеседников “Ъ FM”, на 100% органической косметики, как, впрочем, и натуральной, на полках мультибрендовых магазинов практически нет. Максимум — это продукты, состоящие преимущественно из растительных ингредиентов.

Какими будут стандарты в России, пока непонятно. Впрочем, независимо от критериев бороться за право использовать маркировку, вероятно, станут не все локальные игроки, подчеркнула член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова: «Вопрос заключается в том, какова будет цена этой сертификации. Косметический рынок, прежде всего, это рынок, который движим новинками.

В каждом сезоне у брендов появляются новые продукты, соответственно, их надо будет заново сертифицировать, из-за этого возрастут расходы компаний.

Но не думаю, что следует стремиться к 100% покрытию всей продукции, которая представлена на полках. Ведь не всегда потребитель готов за это платить».

Стоимость международной сертификации одного продукта достигает нескольких тысяч евро. Аналитики не исключают, что сопоставимые расценки могут быть и в России. Впрочем, эксперты сомневаются, что это дело ближайшего будущего. По их мнению, на разработку и внедрение стандартов уйдут годы.

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