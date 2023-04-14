Песков: Россия сомневается в данных из утечки секретных документов США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва ставит под сомнение данные утечки секретных документов Пентагона и разведки США, но будет анализировать содержание попавших в сеть материалов.

Дмитрий Песков в ходе конференц-колла отказался комментировать информацию о задержании в США подозреваемого по делу об утечке секретных документов, уточнив, что это «не забота Кремля». «Наша забота — анализировать эти данные, по-прежнему ставить под сомнение их достоверность, но внимательно их изучать. Мы пока не изучали детально, это скорее прерогатива наших спецслужб»,— добавил господин Песков, отвечая на вопрос «Ъ FM».

Вчера, 13 апреля, ФБР арестовало 21-летнего военнослужащего Джека Тейшейру по подозрению в причастности к утечке документов Пентагона. Ранее The New York Times сообщала, что именно господин Тейшейра был администратором группового чата в Discord, через который в сеть утекли секретные данные американской разведки. Задержанному могут грозить несколько десятков лет тюрьмы.

Американские СМИ обнаружили секретные документы Пентагона в соцсетях на прошлой неделе. Они касались контрнаступления Украины, взаимодействия и давления Вашингтона на другие страны для передачи Киеву оружия и ряда других тем.

Подробнее об утечке — в публикации «Ъ» «Спасение всплывающих — дело рук самих всплывающих».

Александр Кислов