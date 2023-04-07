УГМК запускает проект строительства многоэтажки в «Екатеринбург-Сити»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении общественных обсуждений по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» в отношении участка на улице Бориса Ельцина, где «УГМК-Застройщик» планирует построить комплекс «Екатеринбург-Сити». Обсуждения продлятся до 5 мая 2023 года.

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В октябре 2022 года «УГМК-Застройщик» обновил концепцию застройки «Екатеринбург-Сити» и показал, как будет выглядеть квартал. Как пояснял «Ъ-Урал» гендиректор Евгений Мордовин, в прежней концепции «Медная гора», которая была принята несколько лет назад, отсутствовали важные функции.По его словам, в обновленном проекте появится большая пешеходная зона, а также проработаны функции жилья и образования.

Напомним, за 10 лет компания планирует построить в центре города пять небоскребов с апарт-комплексами, гастромолл, несколько деловых центров и обустроить общественные пространства. Весь квартал хотят сделать пешеходным. К строительству первого объекта — гастромолла — приступили уже в 2022 году. К строительству офисного центра планировалось приступить в марте 2023 года.

Диана Сунагатуллина

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