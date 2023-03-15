Перечисления от ФТС в бюджет России за два месяца 2023 года упали почти на 39%, до 782,1 млрд рублей

За январь—февраль 2023 года Федеральная таможенная служба (ФТС) перечислила в федеральный бюджет 782,1 млрд руб., следует из статистики ведомства. Это на 38,6% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. За январь 2022 года было перечислено 549,5 млрд руб., за февраль — 730 млрд руб. (1 трлн 279,5 млрд руб. в целом за два месяца).

За 11 месяцев 2022 года ФТС перечислила в федеральный бюджет 5 трлн 626,5 млрд руб., за весь 2022 год — 6 трлн 200 млрд руб., что на 13,4% меньше, чем в 2021 году. Тогда в бюджет поступило 7 трлн 156 млрд руб.

Мария Федотова