Арендаторы съезжают в регионы

Снять квартиру в Москве стало на 20% дешевле, чем год назад, а в Омске на столько же дороже. По падению цен на аренду жилья столица заняла первое место и возглавила рейтинг по объему предложений. По сравнению с 2022-м, как говорится в исследовании «Авито Недвижимости», в Москве число сдаваемых квартир выросло на 80%. Что стоит за этими цифрами? И как специальная военная операция на Украине сказалась на рынке недвижимости? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Арендаторы переезжают из Москвы в регионы, в которых ниже уровень тревожности, да и жить дешевле, чем в столице. Такая возможность есть у всех, кто работает на удаленке. Например, можно выбрать юг России. Для сравнения — в Сочи, по данным «Авито Недвижимости», долгосрочная аренда двухкомнатной квартиры обойдется в 35 тыс. руб., а в Краснодаре — в 20 тыс. руб., то есть столько же, сколько и год назад.

В Москве съем аналогичного жилья будет стоить 55 тыс. руб., причем это дешевле, чем год назад: в первом квартале 2022-го за него пришлось бы отдать 70 тыс. руб. Цены снижаются на перегретых рынках, а вот в регионах, напротив, растут, отметил руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко:

«Рынок аренды больше связан с релокацией. Даже Санкт-Петербург дешевле Москвы по ценам аренды на 30%.

Если брать вполне комфортные по уровню жизни города-миллионники, то понятно, что, например, для семьи, которая снимает квартиру, выгоднее платить в два раза меньше за аренду жилья где-то в регионе, при этом работая на компании с центральным офисом в столице».

Государственные корпорации возвращают сотрудников в офис, частные — увеличивают штат тех, кто работает дистанционно. На таких работниках бизнес экономит 20-30% зарплатного фонда. Так, на портале «Работа.ру», к примеру, сейчас висит около 300 вакансий от московских работодателей. Частная типография ищет менеджера по продажам за 120 тыс. руб. в месяц, агентство недвижимости — сотрудника на такую же позицию с окладом от 150 тыс. руб., а ИП — программистов на удаленную работу на зарплату от 200 тыс. руб.

Но чаще компании набирают персонал не из Москвы, рассказала генеральный директор кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова: «Компаниям, которые находятся в столице и имеют соответствующий уровень зарплат, выгоднее искать сотрудников на удаленке именно в регионах. Например, если предприятие среднего бизнеса ищет финансового директора в Москве даже на удаленный формат работы, то стоить говорить об окладе в 250 тыс. руб. Если мы смотрим по регионам, то этот же сотрудник, допустим, из Екатеринбурга, будет стоить 150-170 тыс. руб., при этом без особой разницы в уровне опыта и квалификации».

Для сравнения — в том же Екатеринбурге снять квартиру можно за 22 тыс. руб. и там, в отличие от Москвы, цены не падали, но и не росли весь год. А вот недвижимость в Саратове, Нижнем Новгороде, Томске, Кирове, Омске и Ростове-на-Дону пользуется огромным спросом. По данным аналитиков «Авито», аренда жилья там с начала спецоперации подорожала на 15-22%.

И снимают его не только те, кто работает удаленно. Такой скачок цен скорее связан с работой оборонно-промышленных предприятий, не исключила директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич:

«В таких городах, как Киров, Ижевск, с большой вероятностью, Омск, оборонные предприятия начали работать в две, а то и в три смены, поэтому они стараются набирать людей.

Но делать это не так просто. Поэтому подтягивают две группы. Первая — это командированные, которые налаживают процесс. Речь идет в основном о сотрудниках из центральных аппаратов "Ростехнологий". Вторая категория — это наем работников на вторую-третью смену в том числе из других городов, которым надо помочь с арендой жилья. И если на это выделены дополнительные деньги, то это подогревает спрос».

В середине декабря 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит 1 млрд руб. на компенсацию зарплат работникам ОПК, приезжающих на предприятия из других регионов. По оценке властей, эти деньги помогут привлечь на оборонные предприятия почти 4 тыс. человек. Размер субсидии на одного человека должен составить чуть более 262 тыс. руб. Оборонные предприятия, как писали региональные СМИ, могут потратить эти деньги также на обучение персонала и компенсировать новым сотрудникам часть расходов, в том числе на оплату жилья.

Так что рынок аренды в ближайшее время будет сильно зависеть, в том числе и от выполнения этой программы.

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