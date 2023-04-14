Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Арендаторы съезжают в регионы

Как СВО на Украине сказалась на рынке съемного жилья

Снять квартиру в Москве стало на 20% дешевле, чем год назад, а в Омске на столько же дороже. По падению цен на аренду жилья столица заняла первое место и возглавила рейтинг по объему предложений. По сравнению с 2022-м, как говорится в исследовании «Авито Недвижимости», в Москве число сдаваемых квартир выросло на 80%. Что стоит за этими цифрами? И как специальная военная операция на Украине сказалась на рынке недвижимости? Выясняла Аэлита Курмукова.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Арендаторы переезжают из Москвы в регионы, в которых ниже уровень тревожности, да и жить дешевле, чем в столице. Такая возможность есть у всех, кто работает на удаленке. Например, можно выбрать юг России. Для сравнения — в Сочи, по данным «Авито Недвижимости», долгосрочная аренда двухкомнатной квартиры обойдется в 35 тыс. руб., а в Краснодаре — в 20 тыс. руб., то есть столько же, сколько и год назад.

Почему снимать квартиру в Москве стало дешевле

В Москве съем аналогичного жилья будет стоить 55 тыс. руб., причем это дешевле, чем год назад: в первом квартале 2022-го за него пришлось бы отдать 70 тыс. руб. Цены снижаются на перегретых рынках, а вот в регионах, напротив, растут, отметил руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко:

«Рынок аренды больше связан с релокацией. Даже Санкт-Петербург дешевле Москвы по ценам аренды на 30%.

Если брать вполне комфортные по уровню жизни города-миллионники, то понятно, что, например, для семьи, которая снимает квартиру, выгоднее платить в два раза меньше за аренду жилья где-то в регионе, при этом работая на компании с центральным офисом в столице».

Государственные корпорации возвращают сотрудников в офис, частные — увеличивают штат тех, кто работает дистанционно. На таких работниках бизнес экономит 20-30% зарплатного фонда. Так, на портале «Работа.ру», к примеру, сейчас висит около 300 вакансий от московских работодателей. Частная типография ищет менеджера по продажам за 120 тыс. руб. в месяц, агентство недвижимости — сотрудника на такую же позицию с окладом от 150 тыс. руб., а ИП — программистов на удаленную работу на зарплату от 200 тыс. руб.

Как налоговые службы контролируют сдающих жилье собственников

Как налоговые службы контролируют сдающих жилье собственников

Но чаще компании набирают персонал не из Москвы, рассказала генеральный директор кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова: «Компаниям, которые находятся в столице и имеют соответствующий уровень зарплат, выгоднее искать сотрудников на удаленке именно в регионах. Например, если предприятие среднего бизнеса ищет финансового директора в Москве даже на удаленный формат работы, то стоить говорить об окладе в 250 тыс. руб. Если мы смотрим по регионам, то этот же сотрудник, допустим, из Екатеринбурга, будет стоить 150-170 тыс. руб., при этом без особой разницы в уровне опыта и квалификации».

Для сравнения — в том же Екатеринбурге снять квартиру можно за 22 тыс. руб. и там, в отличие от Москвы, цены не падали, но и не росли весь год. А вот недвижимость в Саратове, Нижнем Новгороде, Томске, Кирове, Омске и Ростове-на-Дону пользуется огромным спросом. По данным аналитиков «Авито», аренда жилья там с начала спецоперации подорожала на 15-22%.

И снимают его не только те, кто работает удаленно. Такой скачок цен скорее связан с работой оборонно-промышленных предприятий, не исключила директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич:

«В таких городах, как Киров, Ижевск, с большой вероятностью, Омск, оборонные предприятия начали работать в две, а то и в три смены, поэтому они стараются набирать людей.

Но делать это не так просто. Поэтому подтягивают две группы. Первая — это командированные, которые налаживают процесс. Речь идет в основном о сотрудниках из центральных аппаратов "Ростехнологий". Вторая категория — это наем работников на вторую-третью смену в том числе из других городов, которым надо помочь с арендой жилья. И если на это выделены дополнительные деньги, то это подогревает спрос».

Почему москвичи не торопятся с арендой жилья за городом

В середине декабря 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит 1 млрд руб. на компенсацию зарплат работникам ОПК, приезжающих на предприятия из других регионов. По оценке властей, эти деньги помогут привлечь на оборонные предприятия почти 4 тыс. человек. Размер субсидии на одного человека должен составить чуть более 262 тыс. руб. Оборонные предприятия, как писали региональные СМИ, могут потратить эти деньги также на обучение персонала и компенсировать новым сотрудникам часть расходов, в том числе на оплату жилья.

Так что рынок аренды в ближайшее время будет сильно зависеть, в том числе и от выполнения этой программы.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...