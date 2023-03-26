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Коммерсантъ FM
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Москвичей не тянет за город

Чего ждут игроки рынка недвижимости от летнего сезона

Спрос на подмосковную загородную недвижимость, несмотря на начало сезона, не восстановился. Как заявляют собеседники “Ъ FM”, основные причины — нестабильная ситуация на рынке и падение доходов населения. Кроме того, снятие связанных с COVID-19 ограничений также сказалось на желании москвичей переехать за город: многие компании отказываются от удаленки, что вынуждает сотрудников возвращаться в город.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В итоге многие продавцы в бюджетном и среднем ценовых сегментах готовы предоставлять дисконт от 15% до 20%, отметил директор головного офиса компании «БЕСТ-Недвижимость» Шамиль Кочекаев: «Одна из 30-40 семей в Москве имеет загородный дом ввиду того, что это по большому счету излишество, за которое надо платить. У нас был некоторый подъем спроса на аренду таких объектов в период пандемии, в период жестких ограничительных мер. И если вы не очень придирчивы, то за 6 млн руб. можно было купить что-то более или менее удобоваримое не очень близко от Москвы.

Сейчас мы не ждем роста стоимости загородной недвижимости. Рынок регулируют не продавцы или покупатели, а экономические реалии. Скорее всего в этом сезоне тем, кто хочет продать свой дом и выйти в кэш, придется идти на значительные уступки. У нас на вторичном рынке жилья средний ценник на торг находится на уровне 5-7%, а уж на загородную недвижимость, я думаю, он никак не меньше 10%-20%».

Что и за какую сумму можно снять в районе Рублевского шоссе

Что и за какую сумму можно снять в районе Рублевского шоссе

«Известия», в свою очередь, писали, что на рынке загородной недвижимости может возникнуть дефицит объектов. Рост спроса, по данным издания, связан с расширением льготной программы ипотеки. В результате цены могут вырасти на 20%. Тем не менее эксперты “Ъ FM” такой тренд не наблюдают. По сравнению с осенью 2022 года рынок элитной загородной недвижимости оживился, но не сильно. И вряд ли это приведет к подорожанию объектов в Подмосковье, пояснил владелец компании AIM Илья Менжунов:

«У нас из года в год наблюдается недостаток качественного предложения, но нельзя сказать, что чувствуется дефицит объектов. У нас много хороших лотов, которые продаются, причем за вменяемые деньги. Бюджет на дом в районе Новой Риги стартует от 50 млн руб. В топовых поселках сейчас что-то купить достаточно сложно. Там средний чек начинается от 100 млн руб., причем это будет достаточно скромное предложение. Такая же ситуация касается и Рублево-Успенского, и Минского шоссе.

Например, на Новой Риге за 200 млн руб. вы можете рассчитывать на новый дом с хорошей меблировкой площадью около 500 кв. м на 20 сотках земли с полностью готовым ландшафтом, выполненным по последнему писку моды.

Если же говорить про перспективу повышения цен в этом году, то я в это вообще не верю. Спрос был практически парализован с 21 сентября прошлого года. Рекламные телефонные номера можно было выключать. От моей компании в среднем выгрузка идет от 500 до 700 объектов ежемесячно в различные классифайды в люксовом сегменте. И с октября до середины декабря 2022-го среднее количество обращений равнялось одному в день. Вместе с тем сейчас показы есть, первые сделки в этом году мы уже провели. Я не думаю, что все будет плохо, но полагаю, что роста цен ждать точно не стоит».

Какие объекты и почему дорожали в 2022 году

Какие объекты и почему дорожали в 2022 году

В январе 2023-го сервис «Авито Недвижимость» отмечал, что из-за низкого спроса цены на загородные дома могут снизится на 8-10%. По итогам четвертого квартала 2022-го интерес россиян к покупке частных объектов недвижимости сократился на 13%, а на дачи — на 34%. Меньше всего пострадали таунхаусы, спрос на них упал всего на 3%.

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Анна Маргулис

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