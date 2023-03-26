Москвичей не тянет за город

Спрос на подмосковную загородную недвижимость, несмотря на начало сезона, не восстановился. Как заявляют собеседники “Ъ FM”, основные причины — нестабильная ситуация на рынке и падение доходов населения. Кроме того, снятие связанных с COVID-19 ограничений также сказалось на желании москвичей переехать за город: многие компании отказываются от удаленки, что вынуждает сотрудников возвращаться в город.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В итоге многие продавцы в бюджетном и среднем ценовых сегментах готовы предоставлять дисконт от 15% до 20%, отметил директор головного офиса компании «БЕСТ-Недвижимость» Шамиль Кочекаев: «Одна из 30-40 семей в Москве имеет загородный дом ввиду того, что это по большому счету излишество, за которое надо платить. У нас был некоторый подъем спроса на аренду таких объектов в период пандемии, в период жестких ограничительных мер. И если вы не очень придирчивы, то за 6 млн руб. можно было купить что-то более или менее удобоваримое не очень близко от Москвы.

Сейчас мы не ждем роста стоимости загородной недвижимости. Рынок регулируют не продавцы или покупатели, а экономические реалии. Скорее всего в этом сезоне тем, кто хочет продать свой дом и выйти в кэш, придется идти на значительные уступки. У нас на вторичном рынке жилья средний ценник на торг находится на уровне 5-7%, а уж на загородную недвижимость, я думаю, он никак не меньше 10%-20%».

«Известия», в свою очередь, писали, что на рынке загородной недвижимости может возникнуть дефицит объектов. Рост спроса, по данным издания, связан с расширением льготной программы ипотеки. В результате цены могут вырасти на 20%. Тем не менее эксперты “Ъ FM” такой тренд не наблюдают. По сравнению с осенью 2022 года рынок элитной загородной недвижимости оживился, но не сильно. И вряд ли это приведет к подорожанию объектов в Подмосковье, пояснил владелец компании AIM Илья Менжунов:

«У нас из года в год наблюдается недостаток качественного предложения, но нельзя сказать, что чувствуется дефицит объектов. У нас много хороших лотов, которые продаются, причем за вменяемые деньги. Бюджет на дом в районе Новой Риги стартует от 50 млн руб. В топовых поселках сейчас что-то купить достаточно сложно. Там средний чек начинается от 100 млн руб., причем это будет достаточно скромное предложение. Такая же ситуация касается и Рублево-Успенского, и Минского шоссе.

Например, на Новой Риге за 200 млн руб. вы можете рассчитывать на новый дом с хорошей меблировкой площадью около 500 кв. м на 20 сотках земли с полностью готовым ландшафтом, выполненным по последнему писку моды.

Если же говорить про перспективу повышения цен в этом году, то я в это вообще не верю. Спрос был практически парализован с 21 сентября прошлого года. Рекламные телефонные номера можно было выключать. От моей компании в среднем выгрузка идет от 500 до 700 объектов ежемесячно в различные классифайды в люксовом сегменте. И с октября до середины декабря 2022-го среднее количество обращений равнялось одному в день. Вместе с тем сейчас показы есть, первые сделки в этом году мы уже провели. Я не думаю, что все будет плохо, но полагаю, что роста цен ждать точно не стоит».

В январе 2023-го сервис «Авито Недвижимость» отмечал, что из-за низкого спроса цены на загородные дома могут снизится на 8-10%. По итогам четвертого квартала 2022-го интерес россиян к покупке частных объектов недвижимости сократился на 13%, а на дачи — на 34%. Меньше всего пострадали таунхаусы, спрос на них упал всего на 3%.

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Анна Маргулис