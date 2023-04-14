ГК «Мантера» инвестирует 500 млн рублей в Чернореченское форелевое хозяйство в Абхазии

ГК «Мантера» займется возрождением и развитием Чернореченского форелевого хозяйства в Пицунде (Абхазия). Информацию об этом «Ъ-Кубань» подтвердили в компании. Объем инвестиций оценивается в 500 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

В настоящее время группа компаний «Мантера» сосредоточена на двух инвестиционных проектах в республике: строительство пятизвездочного гостинично-апартаментного комплекса мирового уровня с развитой инфраструктурой «Москва резорт», а также возрождение и развитие Чернореченского форелевого хозяйства.

Кроме того, компания профинансировала покупку светофорных групп для Пицунды стоимостью 712 тыс. руб. в рамках инвестиционного соглашения и стратегии устойчивого развития.



ГК «Мантера» управляет активами семьи экс-губернатора Краснодарского края и бывшего главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева в сфере недвижимости и туризма.

В 2021 году стало известно, что Александр Ткачев построит в Пицунде гостиничный комплекс «Москва Резорт» площадью 45 га и стоимостью 20 млрд руб. Он будет состоять из 700 номеров. Проект планируется реализовать в течение трех лет, в результате будет создано около 1,5 тыс. рабочих мест. В этом же году фирма семьи Александра Ткачева купила племенной форелеводческий завод «Адлер».

Чернореченское форелевое хозяйство было основано в 1934 году. Оно расположено на реке Мчишта в Абхазии. В хозяйстве 15 прудов, рассчитанных на 2 тыс. особей. В советские годы хозяйство обеспечивало рыбой все Черноморское побережье СССР и производило до 150 тонн товарной продукции. В последние годы предприятие стало убыточным. К 2021 году его производительность сократилась до 5%.

Наталья Решетняк

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