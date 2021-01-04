Фирма семьи Александра Ткачева купила племенной форелеводческий завод «Адлер»

Росимущество в рамках программы приватизации госсобственности продало 100% акций АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер». Сумма сделки составила 539,07 млн руб., следует из результатов торгов.

По данным Росимущества, на аукцион было подано всего две заявки от участников, стартовая цена лота составляла 513,4 млн. руб. В перечне активов адлерского форелевого хозяйства - земельные участки площадью более 80 га, на которых расположены 131 пруд для выращивания ценных пород рыбы и около 30 объектов недвижимости. В год форелевый завод производит от 500 до 700 тонн рыбной продукции. Кроме того, адлерское форелевое хозяйство является одним из популярных объектов туристического показа в Сочи.

Одним из условий передачи АО «Племенной форелеводческого завода «Адлер» в частные руки было сохранение в течение 10 лет профиля предприятия, его коллектива и запрет на отчуждение акций и недвижимого имущества предприятия.

Победителем аукциона стало ООО «Юг-Бизнеспартнер», которое предложило максимальную цену за актив – 539,07 млн руб. Еще один участник торгов Алла Анисимова не стала повышать минимально назначенную цену.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Юг-Бизнеспартнер» зарегистрировано в Краснодаре в 2009 году. Компания ведет деятельность по оказанию прочих услуг, связанных со службой предварительных заказов. В 2019 году выручка организации составила 10,87 млрд руб., чистая прибыль – 15 млн руб. Головной конторой указана фирма Nodaway Ltd., зарегистрированное в Сент-Китсе и Невисе.

ООО «Юг-Бизнеспартнер» владеет АО «Сочи-парк». Одним из пяти членов совета директоров организации числится Роман Баталов – зять бывшего губернатора Краснодарского края и экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева. Кроме того, компании ранее принадлежали ООО «Агрокомплекс Павловский» и АО «Крымский зерновой комплекс», которыми в настоящее время владеет АО Фирма «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева».

Ольга Логинова, Алексей Белянин