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В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за ветра

В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности – в регионе ожидается ветер со скоростью до 25 м/с. Об этом сообщает Приволжское УГМС в пятницу, 14 апреля.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ранее во второй половине недели в Самарской области прогнозировали выпадение осадков. В частности, небольшой и мокрый снег пойдет в регионе в субботу. Тогда же ночью в Самарской области похолодает, и температура воздуха составит -1...-6 °C.

В воскресенье в регионе установится переменная облачность, осадков не ожидается. При этом ночью столбик термометра в регионе опустится до -7 °C. Ранее в Самарской области были зарегистрированы температурные рекорды.

Ани Айвазян

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