В Самарской области продолжают регистрировать температурные рекорды.

На метеостанциях Самарской области продолжают регистрировать температурные рекорды. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В понедельник, 3 апреля, теплее всего было в Кинель-Черкассах, где температура воздуха достигла +17,3°С, перекрыв предыдущий рекорд для этого дня на 0,1°С. В Тольятти воздух прогрелся до +16,9°С, что стало новым максимумом. В Клявлино побит рекорд 1955 года, там зафиксирована температура +16,4°С. Максимумы также зарегистрировали в понедельник в Челно-Вершинах (+17,0°С), Авангарде (+16,9°С) и на метеостанции Аглос в Волжском районе (+16,7°С).

Во вторник, 4 апреля, зафиксировано три погодных рекорда. В Кинель-Черкассах воздух прогрелся до +19,2°С, что на 0,8°С выше предыдущего максимума для этого дня, зарегистрированного в 2008 году. В Клявлино и Челно-Вершинах побиты рекорды 1951 года. Там зафиксирована температура +17,9°С и +18,0°С соответственно.

Андрей Сазонов