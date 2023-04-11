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В Самарской области в конце недели ожидаются дождь и снег

Во второй половине недели в Самарской области выпадут осадки. В четверг днем и ночью в пятницу местами в регионе ожидается небольшой дождь. Днем в пятницу он перейдет в мокрый снег. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Небольшой и мокрый снег продолжит идти в регионе в субботу. Тогда же ночью в Самарской области похолодает, и температура воздуха составит -1...-6 °C.

Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В воскресенье в регионе установится переменная облачность, осадков не ожидается. При этом ночью столбик термометра в регионе опустится до -7 °C. Ранее в Самарской области были зарегистрированы температурные рекорды.

Георгий Портнов

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