До 70 тысяч тонн мусора будет перерабатывать экопромышленный парк на Кубани

Предприятия экопромышленного парка в Краснодарском крае ежегодно будут перерабатывать до 70 тыс. тонн вторичных ресурсов, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО). Финансирование проектов будет осуществляться за счет средств, полученных от выпуска облигаций, в том числе зеленых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: reo.ru Фото: reo.ru

По данным компании, потенциальные резиденты готовы создать предприятия по утилизации отходов пластика (мощностью 20 тыс. тонн в год с производством полимерных гранул), бумаги (мощностью 20 тыс. тонн в год с производством флютинга для производства картона) и отходов стекла (мощностью 30 тыс. тонн в год с производством товарного стеклобоя).

«Резиденты уже приступили к предпроектным исследованиям и сбору информации для проектирования производств»,— отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Экопромышленный парк будет построен в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».



«Ъ-Кубань» писал, что до 2025 года в Краснодарском крае планируется открыть экопромышленный парк по переработке вторсырья.

Екатерина Мухамедова

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