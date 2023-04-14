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Коммерсантъ FM
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«Западные рейтинги нам больше не указ»

Дмитрий Дризе — о списке журнала Time

Супруга президента Украины Елена Зеленская, баскетболистка Бритни Грайнер, корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович — журнал Time опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных людей мира. В него также вошли лидер США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, бизнесмен Илон Маск и футболист Лионель Месси. Госпожа Зеленская оказалась на первом месте в категории «Лидеры». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что список выглядит вполне логичным.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В нынешний рейтинг самых влиятельных людей мира 2023 года не вошел ни один российский политик, также не попал в него председатель КНР. В прошлом году и президент России Владимир Путин, и Си Цзиньпин в топ-100 присутствовали. Лидер Украины Владимир Зеленский в этот раз тоже не включен в рейтинг, в отличие от супруги Елены.

В заветной сотне также президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и даже глава военного правительства Мьянмы Мин Аун Хлаин. А вот имена лидера Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Риши Сунака в нем отсутствуют.

Всех перечислять, конечно же, не будем. Отметим две интересные фамилии. В первом случае речь идет об американской баскетболистке Бритни Грайнер. Если кто не в курсе или забыл, то это та, которая провела почти девять месяцев в российской тюрьме по обвинению в контрабанде наркотических средств и была в итоге обменена на Виктора Бута. И за номером два — американский журналист Эван Гершкович. Последний тоже сидит в России, но пока в статусе обвиняемого в шпионаже.

Как развивается дело журналиста Эвана Гершковича

Как развивается дело журналиста Эвана Гершковича

Каков принцип составления рейтинга? Каждый вошедший должен стать героем публикации влиятельного лица. Например, про Елену Владимировну Зеленскую написала сама первая леди США Джилл Байден.

Эван Гершкович, в свою очередь, тоже номинирован в категории «Лидеры». Корреспондент Time Саймон Шустер посвятил ему статью в этом же издании, назвав коллегу очень смелым человеком, так как не каждый рискнет так долго оставаться в России во время «волны преследований».

Что касается Грайнер, то она номинирована в категории «Иконы». По мнению израильской баскетболистки Сью Берд, вот такое «неправомерное задержание» привлекло внимание к проблеме неравенства в оплате труда спортсменов — женщин и мужчин. То есть ради денег девушка согласилась на крайне опасную работу в очень непростой стране, скажем так. И вот, получается, поплатилась за это. Если бы на родине нормально платили, ничего бы страшного с ней не произошло. В принципе, есть определенная логика в этих словах.

Почему «обменным курсом» между Россией и США остались довольны не все

Впрочем, впору задаться вопросом, почему про российских представителей никто влиятельный и известный ничего не написал? Вот даже лидеров Колумбии и Мьянмы упомянули, а россиян — нет. Сложно однозначно ответить на этот вопрос.

Единственное, что можно сказать: даже популярность со знаком минус все равно является таковой. А когда ничего, то это похоже на забвение. Неприятно, когда тебя игнорируют и главное — не боятся. Боялись бы, написали, например, про угрозу миру и козыри в виде ресурсов. Но, видимо, это больше не тема. Хотя, конечно, их западные рейтинги нам не указ. Этим и остается руководствоваться в дальнейшем.

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