«Западные рейтинги нам больше не указ»

Супруга президента Украины Елена Зеленская, баскетболистка Бритни Грайнер, корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович — журнал Time опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных людей мира. В него также вошли лидер США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, бизнесмен Илон Маск и футболист Лионель Месси. Госпожа Зеленская оказалась на первом месте в категории «Лидеры». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что список выглядит вполне логичным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В нынешний рейтинг самых влиятельных людей мира 2023 года не вошел ни один российский политик, также не попал в него председатель КНР. В прошлом году и президент России Владимир Путин, и Си Цзиньпин в топ-100 присутствовали. Лидер Украины Владимир Зеленский в этот раз тоже не включен в рейтинг, в отличие от супруги Елены.

В заветной сотне также президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и даже глава военного правительства Мьянмы Мин Аун Хлаин. А вот имена лидера Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Риши Сунака в нем отсутствуют.

Всех перечислять, конечно же, не будем. Отметим две интересные фамилии. В первом случае речь идет об американской баскетболистке Бритни Грайнер. Если кто не в курсе или забыл, то это та, которая провела почти девять месяцев в российской тюрьме по обвинению в контрабанде наркотических средств и была в итоге обменена на Виктора Бута. И за номером два — американский журналист Эван Гершкович. Последний тоже сидит в России, но пока в статусе обвиняемого в шпионаже.

Каков принцип составления рейтинга? Каждый вошедший должен стать героем публикации влиятельного лица. Например, про Елену Владимировну Зеленскую написала сама первая леди США Джилл Байден.

Эван Гершкович, в свою очередь, тоже номинирован в категории «Лидеры». Корреспондент Time Саймон Шустер посвятил ему статью в этом же издании, назвав коллегу очень смелым человеком, так как не каждый рискнет так долго оставаться в России во время «волны преследований».

Что касается Грайнер, то она номинирована в категории «Иконы». По мнению израильской баскетболистки Сью Берд, вот такое «неправомерное задержание» привлекло внимание к проблеме неравенства в оплате труда спортсменов — женщин и мужчин. То есть ради денег девушка согласилась на крайне опасную работу в очень непростой стране, скажем так. И вот, получается, поплатилась за это. Если бы на родине нормально платили, ничего бы страшного с ней не произошло. В принципе, есть определенная логика в этих словах.

Впрочем, впору задаться вопросом, почему про российских представителей никто влиятельный и известный ничего не написал? Вот даже лидеров Колумбии и Мьянмы упомянули, а россиян — нет. Сложно однозначно ответить на этот вопрос.

Единственное, что можно сказать: даже популярность со знаком минус все равно является таковой. А когда ничего, то это похоже на забвение. Неприятно, когда тебя игнорируют и главное — не боятся. Боялись бы, написали, например, про угрозу миру и козыри в виде ресурсов. Но, видимо, это больше не тема. Хотя, конечно, их западные рейтинги нам не указ. Этим и остается руководствоваться в дальнейшем.

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