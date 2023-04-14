Волейболист сборной Кубани погиб на СВО

Член спортивной сборной команды Краснодарского края по волейболу Олег Пивень погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.
Фото: пресс-служба минспорта Краснодарского края
22-летний спортсмен погиб 4 апреля при исполнении воинского долга. Прощание с ним пройдет 14 апреля в 13 часов в пгт. Ильский по улице Достоевского, 24.
Олег Пивень неоднократно становился призером и победителем краевых первенств, был капитаном команды «Динамо-ЦОП» Краснодара, а также членом майкопской команды «Динамо-МГТУ» на чемпионате России «Высшая Лига Б».
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