МИД России сообщил о подготовке нового соглашения с Китаем о безвизовых групповых поездках

Россия и Китай готовят новое соглашение о безвизовых поездках туристических групп. По словам директора консульского департамента МИД России Алексея Климова, оно предполагает сокращение минимального состава групп с пяти до трех человек, а также увеличение срока их безвизового пребывания.

«Совместно с китайской стороной готовится к подписанию новое соглашение, предусматривающее сокращение минимального состава туристических групп с пяти до трех человек, увеличение срока их безвизового пребывания с 15 до 21 дня и внедрение электронного документооборота»,— рассказал «РИА Новости» господин Климов. Сроки подписания нового соглашения он не раскрыл.

По словам дипломата, вопрос о либерализации визового режима с Китаем поднимается в России регулярно, Москва настроена на продолжение работы с Пекином и достижение содержательных договоренностей.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что туристические агентства фиксируют рост спроса на поездки в Россию среди граждан Китая. Однако соглашение о взаимном въезде туристических групп по спискам туроператоров до сих пор не действует, а стоимость визы для китайских граждан в Россию может достигать $420. Организация подготовила обращение в Минэкономразвития и МИД РФ с просьбой рассказать о перспективах и сроках возобновления групповых безвизовых туристических поездок между Россией и Китаем.

В январе посол КНР в России Чжан Ханьхуэй сообщил о возобновлении выдачи туристических виз россиянам. После чего все свободные слоты на подачу документов закончились за два дня. Запросить визу в Москве можно не раньше чем через два месяца, в Санкт-Петербурге — через месяц. Эксперты ожидают, что в 2023 году турпоток из России в КНР составит 30–40% от допандемийного уровня.

Подробнее — в материале «Ъ» «Граждан резко потянуло на восток».

Александр Кислов