Руководство «Пермэнерго» назначило нового директора Чайковских электрических сетей

Директором производственного отделения «Чайковские электрические сети» филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» назначен Александр Лимонов. Как сообщили в пресс-службе «Пермэнерго», к исполнению своих обязанностей господин Лимонов приступил сегодня, 14 апреля. Прежний руководитель Чайковских электрических сетей Александр Казаков ранее в рамках плановой кадровой ротации в компании возглавил отделение «Пермские городские электрические сети».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лимонов

Фото: «Пермэнерго» Александр Лимонов

Фото: «Пермэнерго»

Чайковские электрические сети осуществляют электроснабжение потребителей в семи территориях Пермского края: Бардымском, Еловском, Куединском муниципальных округах, Октябрьском, Осинском, Чайковском и Чернушинском городских округах.

Александр Лимонов — уроженец деревни Никифорово Чусовского района. Его общий трудовой стаж в электроэнергетике составляет более 20 лет. Работал электромонтером, мастером, заместителем начальника отделения «Пермский район электрических сетей» филиала «Пермэнерго». С 2014 по 2021 год трудился начальником Култаевского РЭС, с февраля 2022 года до настоящего времени — главным инженером отделения «Пермэнерго» «Северные электрические сети».

Напомним, в конце 2022 года в «Пермэнерго» сменился директор. Вместо Эдуарда Илларионова, возглавлявшего филиал с 2019 года, этот пост занял Вячеслав Костецкий, а господин Илларионов продолжил работать в компании в качестве советника. В начале марта этого года в филиале начались кадровые перестановки.