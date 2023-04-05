Минпромторг: cменяющая Inditex компания откроет в мае более 200 магазинов в России

Более 200 магазинов ушедшего из России Inditex (владеет брендами Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Stradivarius) откроются в мае под названиями Maag, Dub, Ecru, Vilet. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Кто стал новым собственником сети, он не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Евтухов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Виктор Евтухов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Все магазины готовы к открытию, их сейчас более 200... У Inditex было больше магазинов где-то в полтора раза, но новые собственники говорят о том, что если продажи будут их удовлетворять, то они, естественно, будут расширять свою сеть»,— заявил замминистра в эфире «России 24» (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что одним из ключевых условий сделки было сохранение рабочих мест. Сейчас в группе компаний работают 4,2 тыс. сотрудников. «Представители нового собственника подтверждали, что они сохраняют количество работников и плюс сейчас начинают набирать новых специалистов и, наверное, будут увеличивать свой штат»,— сказал господин Евтухов.

Испанская Inditex приостановила работу в России в марте 2022 года, а год спустя решила окончательно закрыть 269 из 514 магазинов в России. Осенью 2022-го компания достигла соглашения о продаже большей части своего бизнеса ливанскому холдингу Daher Group, но для оформления сделки нужно было получить согласие подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Виктор Евтухов сообщал, что правкомиссия дала одобрение, но кому именно, пока неизвестно.

По его словам, российский бизнес Inditex, включая магазины Zara, купит компания Fashion And More Management DMCC. Ее офис расположен «в одной из дружественных стран». По данным РБК, компания с таким же названием зарегистрирована в свободой зоне Объединенных Арабских Эмиратов.

Лаура Кеффер