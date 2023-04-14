Коньяк превратил гвардейцев в диверсантов

Как стало известно “Ъ”, десять лет колонии строгого режима за борьбу с украинскими диверсантами получил российский контрактник Алексей Усенко. За врагов солдат принял бойцов Росгвардии, следовавших на гражданской машине рядом с колонной. Инциденту, говорится в материалах уголовного дела, могло способствовать распитие обвиняемым коньяка на службе.

Преступление было совершено в прошлом году в зоне проведения СВО. Участник боевых действий Алексей Усенко, находящийся в составе военной колонны, которая двигалась к позициям первой линии, остановил вечером легковой автомобиль, следовавший в том же направлении. Двое сотрудников Росгвардии, находившихся в салоне, по требованию контрактника, направившего на них автомат, вышли на дорогу.

Водитель, согласно его показаниям, успел представиться и достать документы, удостоверяющие личность. В этот момент, говорится в деле, Усенко передернул затвор автомата АКС-74У и выстрелил во второго военного, смертельно ранив его в живот. Далее он взял на прицел водителя и приказал ему лечь на землю, угрожая убить и его.

На выстрел сбежались другие военнослужащие, которые уговорили Усенко отстегнуть магазин от автомата, а потом и сдать само оружие. По их словам, контрактник был нетрезв, от него сильно несло перегаром, при этом вел он себя агрессивно и неадекватно, утверждая, что задержал украинских диверсантов. Его сослуживцы позже сообщили, что накануне пили с Усенко коньяк.

Военный следственный отдел СКР возбудил в отношении контрактника уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 119 УК РФ (умышленное убийство и угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

В ходе следствия обвиняемый Усенко настаивал на своей непричастности к инкриминируемым ему преступлениям, утверждая, что ни в кого не стрелял и не имел таких намерений, а огонь якобы мог быть открыт диверсантами, действовавшими под покровом темноты, или другими российскими военнослужащими, которые были неподалеку.

Диверсионная версия, по словам Усенко, подтверждалась тем, что после инцидента с росгвардейцами их колонна продолжила движение и через час-полтора, преодолев около 40 км, была обстреляна неизвестными.

По данным обвиняемого, то, что именно он произвел выстрел, было установлено только со слов водителя машины, которую он остановил, но тот в темноте мог ошибиться.

Роковую пулю так и не нашли. На руках Усенко следов пороха не оказалось, а у гильзы, изъятой из кармана его бушлата, был целым капсюль-воспламенитель пороха. О непричастности контрактника к убийству, по данным защиты, свидетельствовало и проведенное с ним психофизиологическое исследование — проверка на полиграфе. Степень алкогольного опьянения и вовсе не была установлена экспертизой, а выводы в этой части основаны лишь на показаниях свидетелей.

Однако Крымский гарнизонный суд посчитал эти доводы противоречащими обстоятельствам, установленным в судебном заседании и опровергаемым совокупностью доказательств, лишив Алексея Усенко воинского звания и свободы. За убийство ему было назначено девять лет и шесть месяцев, а за угрозу — еще год. При частичном сложении наказаний он получил десятилетний срок.

Рассматривая жалобу защиты, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону также отклонил все ее доводы. Так, отсутствие следов пороха на руках было объяснено тем, что соответствующие смывы для исследования делались только через 12 часов после инцидента. При этом на бушлате военного эксперт нашел микрочастицы пороха и даже следы от сработавшего капсюля, характерные тем веществам, которые используются в патронах к автомату. Исследование полиграфом, решил суд, было проведено с нарушением требований УПК и является недопустимым доказательством невиновности подсудимого.

Как сообщили “Ъ” представители защиты осужденного, теперь они намерены добиваться пересмотра дела в Кассационном военном суде, который находится в Новосибирске. Осужденного же, приговор в отношении которого вступил в законную силу, должны отправить в колонию.

Александр Дремлюгин, Симферополь; Николай Сергеев