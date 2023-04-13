Затянули «Зеленый пояс»

Министерство имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области планирует изменить функционал территории в прибрежной полосе реки Свияги в центре города под строительство жилого микрорайона. Однако экозащитники Ульяновска считают, что проект нарушает ряд требований законодательства, в связи с чем обратились в областную и природоохранную прокуратуры. В гордуме Ульяновска отмечают, что изменения нельзя было вводить, пока не изменен Генплан города и что региональная власть не может вносить изменения в постановления мэра — это противоречит закону об МСУ.Эксперты считают, что есть ряд вопросов по исключению территории из «Зеленого лесопаркового пояса Ульяновска» и по отсутствию в документе требований к проектировщикам по особым требованиям в водоохранной ­зоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Новая жизнь» Фото: ГК «Новая жизнь»

В четверг ульяновская экозащитница Наталия Лазарева направила в прокуратуру Ульяновской области и в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру (г. Тверь) обращения, в которых просит провести проверку законности положений проекта приказа министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области, которым вносятся изменения в постановление главы администрации Ульяновска № 1166 (от 10.08.2021), об утверждении правил землепользования и застройки (ПЗЗ).

В конце прошлой недели проект постановления министерства был выложен на сайте общественной и антикоррупционной экспертизы, срок которой истек в полночь четверга, 14 апреля. Согласно проекту приказа, вносятся изменения в ПЗЗ в части функциональных зон трех земельных участков, расположенных в Засвияжском районе в береговой зоне реки Свияги. Как отмечается в пояснительной записке, в июле прошлого года руководство ООО «Специализированный застройщик „Новая жизнь 9, 10 дом“» (владелец — Дамир Абдрахванов) обратилось в мэрию с просьбой изменить функционал трех участков с зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (Ц3), а также с зоны зеленых насаждений общего пользования (Р2) на зону застройки много­этажными жилыми домами (Ж4).

Год назад минимущества и архитектуры сообщило, что эти три земельных участка переданы в аренду СЗ «Новая жизнь 9,10 дом» «без проведения торгов, с целью реализации масштабного инвестиционного проекта» строительства второй очереди микрорайона «Новая Жизнь». «На земельных участках общей площадью 7,76 га, сейчас представляющих собой заросший сорняком пустырь, планируется строительство восьми МКД со встроенно-пристроенными помещениями двух детских садов на 100 мест каждый и помещениями коммерческого назначения»,— отмечалось в сообщении.

В пояснительной записке к проекту постановления минимущества и архитектуры признает, что «часть изменяемой территории расположена в зоне с особыми условиями использования территории» — водоохранной зоне Свияги и ее прибрежной защитной полосе. Кроме того, говорится в пояснительной записке, приказом регионального минприроды № 27 (02.08.2021) «рассматриваемая территория исключена из лесопаркового зеленого пояса вокруг города Ульяновска».

Также в документе подчеркивается, что на основании постановления облправительства № 281П (от 25.05.2022) такие изменения проводятся без общественных обсуждений (против чего ранее активно выступали депутаты регионального заксобрания и общественность ­города).

Приложения к приказу министерства, конкретизирующие изменения, в представленном к экспертизе файле отсутствуют.

Как пояснили в региональном минприроды, в их приказе, на который ссылается минимущества, пункт об участке в пойме Свияги был изложен в новой редакции, эти площади заменены новыми территориями ООПТ «Геопарк „Ундория“» (40 км от Ульяновска). Впрочем, в ответах на запрос «Ъ» в министерстве не стали пояснять, на каком основании была произведена такая ­замена.

В минприроды также отметили, что водоохранная зона, к которой относились участки, предусматривает целый ряд ограничений, в том числе запрет строительства АЗС и запрет на стоянки автотранспорта, если они не находятся в специально оборудованных местах с твердым покрытием, также в этой зоне запрещен сброс сточных и дренажных вод.

Собеседник «Ъ», близкий к руководству гордумы, также обратил внимание на то, что в соответствии с федеральным законом о местном самоуправлении № 131-ФЗ региональное министерство не может вносить изменения в постановление главы города, поскольку издание муниципальных правовых актов — исключительная прерогатива органов МСУ.Кроме того, по его словам, поскольку речь идет об освобождении этой зоны от обязательств по «Зеленому поясу», то ссылка на приказ минприроды должна быть не в пояснительной записке, а в преамбуле самого приказа. «И, что также важно, невозможно вносить изменения в ПЗЗ, если до этого не были внесены изменения в Генплан города, а они не вносились. Генплан является основополагающим документом»,— добавил собеседник.

С ним в части главенства Генплана согласен и экс-руководитель регионального управления Росприроднадзора, эколог и юрист Александр Каплина (когда формировался «Зеленый пояс», он был участником рабочей группы по его созданию). Он также заметил, что сам по себе приказ минприроды об изменении границ «Зеленого пояса» вызывает у него сомнения, поскольку «в нем не было обоснования необходимости таких изменений». «Кроме того, сомнительна замена участков поймы Свияги территорией геопарка „Ундория“. Смысл лесопаркового зеленого пояса — охранная функция в границах городских населенных пунктов от негативного воздействия, а не защита лесов от самих себя. Более того, «Зеленый пояс» должен составлять единую экологическую систему, а когда его часть находится на таком расстоянии, это недопустимо»,— заметил эколог. Он также обратил внимание на то, что, учитывая, что водоохранная зона никуда не денется и сохраняется на обозначенной территории, в приказе минимущества и архитектуры должны быть указаны и дополнительные требования для застройщиков по соблюдению природоохранных мероприятий при проектировании и строительстве на этих участках. По словам господина Каплина, главной проблемой для застройщика будет исполнение требований по запрету сброса сточных и дренажных вод, а это значит, что не только должна быть создана система ливневой канализации, но и обеспечено строительство очистных сооружений для нее, тем более что в этой части Ульяновска очистные сооружения ливневой канализации отсутствуют.

Получить комментарии министерства имущественных отношений и архитектуры не удалось. Руководство департамента архитектуры, в котором готовился проект приказа, было по своим телефонам в четверг недоступно, на запрос «Ъ» министерство не ответило.

Сергей Титов, Ульяновск