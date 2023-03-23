Бизнес вышел на границу

По решению суда минприроды Ульяновской области завершило работу по установлению границ прибрежных защитных полос и водоохранных зон вдоль реки Свияги на территории региона, о чем доложила служба судебных приставов. По мнению экспертов, с этого момента для застройщиков в зоне Свияги появляются новые жесткие условия, связанные с исполнением требований природоохранного законодательства. Одно из них — обеспечение наличия ливневой канализации с системой очистки сточных вод. Однако выясняется, в правобережье Ульяновска нет вообще централизованной системы очистки сточных вод, хотя еще в 2006 году решением суда городу было предписано создать систему очистных сооружений. Экологи отмечают, что отсутствие системы очистных сооружений ливневых стоков — один из основных факторов загрязнения Свияги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ», на прошлой неделе служба судебных приставовисполнителей известила главу юрагентства «Кучембаев и партнеры» о том, что решение Ленинского районного суда по иску господина Кучембаева к региональному минприроды об установлении границ водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы Свияги исполнено, и исполнительное производство ­завершено.

Как сообщал «Ъ», в августе 2020 года Ленинский районный суд Ульяновска удовлетворил иск господина Кучембаева к региональному минприроды. Истец просил обязать ответчика установить границы водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы реки Свияги с внесением сведений о границах в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Суд подтвердил, что Свияга, на территории Ульяновска и региона, «не имеет установленных границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы», подчеркнув, что из-за этого при выделении участков «возможно принятие неправомерного решения об использовании соответствующих земель». Удовлетворив иск Алмаза Кучембаева, суд обязал региональное минприроды в течение двух лет обеспечить установление границ водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы Свияги с занесением сведений в Единый госреестр недвижимости. Сегодня все эти границы можно отследить на публичной кадастровой карте ­Росреестра.

Алмаз Кучембаев пояснил «Ъ», что теперь на кадастровой карте обозначены береговые линии (границы вод­ного объекта), береговая полоса («20 метров от береговой линии — это святое, там вообще ничего делать нельзя»), прибрежные защитные полосы («50 метров от береговой линии, где уже ничего распахивать нельзя, никакие котлованы не допустимы»), и водоохранная зона — 200 метров от береговой полосы с целым рядом ограничений. По его словам, требования природоохранного законодательства по водоохраной зоне существовали и прежде, «но из-за отсутствия четких границ никто не следил за этим». «Теперь же, после четкого установления границ в кадастре, застройщики уже не смогут игнорировать этот факт, и уже на этапе проектирования будут обязаны закладывать соответствующие природоохранные мероприятия, в том числе — чтобы сточные воды никаким образом не уходили в реку»,— пояснил глава юрагенства. По его словам, теперь, после обозначения всех границ, перед администрацией Ульяновска, городским управлением архитектуры и градостроительства, а также перед МБУ «Дорремстрой» (занимается в том числе ливневой канализацией) «стоит сложная задача» — соблюсти все требования природоохранного законодательства, особенно в части ливневой канализации.

Как отмечает господин Кучембаев, прежде на «ливневку» в береговой зоне Свияги фактически никто не обращал внимания, «а ее, по сути, просто нет». «„Дорремстрой“ давал застройщикам отписки, что обеспечит подключение в проектируемую „ливневку“, но ничто не проектировалось, централизованной ливневой канализации там просто нет, подключать „ливневку“ некуда, и застройщики ничего не строили, а просто выводили сточные воды без очистных сооружений напрямую в Свиягу. Я рассчитываю на то, что теперь, с появлением обозначенных границ водоохранных зон и со сменой власти в регионе, будет вводиться нормальный порядок: если нет вывода на централизованную ливневую канализацию, но все равно хотите строить, значит, делайте очистные сооружения для нее»,— сказал юрист, отметив, что в прекраснейшей реке, протекающей через центр города, уже нельзя купаться из-за превышения ПДК вредных примесей, «а экологи УлГУ говорят, что сейчас основной вред реке наносят сточные воды, попадающие в Свиягу без очистных сооружений».

Еще в июне 2006 года суд по иску природоохранного прокурора признал незаконным бездействие мэрии Ульяновска, «заключающееся в ненадлежащей организации муниципальной канализации, обеспечивающей сбор, отвод и очистку сточных вод», и возложил на администрацию Ульяновска обязанность организовать ливневую канализацию, «обеспечивающую очистку до установленных параметров, и отведение сточных вод, поступающих с территории города Ульяновска в реки Волгу, Свиягу и Сельдь».

Директор МБУ «Дорремстрой» Александр Леонтьев в беседе с «Ъ» подтвердил, что на правом берегу (в районе авиастроителей стоки идут через очистные сооружения) центральная ливневая канализация (фактически — коллектор) не имеет очистных сооружений, и стоки ее направляются по 65 выпускам в Волгу и Свиягу. По словам директора, исполняя решение суда от 2006 года, МБУ «Стройзаказчик» занимается разработкой проекта очистных сооружений для ливневой канализации, но на какой стадии проект, неизвестно. Кроме того, по неофициальной информации, средства на строительство очистных в бюджет пока так и не закладывались.

Узнать в городском управлении архитектуры и градостроительства, как границы водоохранных зон теперь повлияют на процедуру выдачи разрешений на строительство, и какие требования теперь будут предъявляться к застройщикам в части наличия очистных для ливневой канализации, не удалось: глава управления Наталья Гордеева была в четверг для комментариев недоступна, на запрос «Ъ» не ответила.

Экс-руководитель регионального управления Росприроднадзора, эколог и юрист Александр Каплин в беседе с «Ъ» отметил, что «если раньше при строительстве в районе Свияги бизнес мог договориться с администрацией, то сейчас эти отношения будут более прозрачными». «И, в отличие от санитарно-защитной зоны, водоохранную зону нельзя каким-то проектом уменьшить, за исключением случаев, когда берег оборудован набережной и там имеется ливневая канализация с соответствующей очисткой»,— заметил эколог. Он также назвал «странной» позицию надзорных органов и службы судебных приставов, когда решение суда по ливневой канализации не исполняется 17 лет. По словам господина Каплина, если стоки предприятий все-таки постоянно контролируются по уровню загрязнений, то ливневые стоки не контролируются никак, и «действительно, стоки от ливневой канализации без очистки являются одним из основных факторов загрязнения Свияги, и эту проблему надо решать».

Сергей Титов